Este martes arranca la Champions League para el Barcelona. Los azulgranas jugarán en casa ante el Ferencváros de Hungría y querían contar con el apoyo de sus hinchas. Por eso, habían hecho llegar un protocolo a la Generalitat con el objetivo de que les den permiso para acoger público en el Camp Nou.

Según la normativa de la UEFA, los partidos de la Champions se podrían disputar con una cierta cantidad de fanáticos, siempre y cuando el Gobierno de ese país lo permita. Así que el Barza esperaba contar con 1.000 aficionados en el duelo que tendrá contra Ferencváros. Sin embargo, no será posible.

La Consellera de Salut, Alba Vergés y el Secretari de Salut de la Generalitat, el doctor Josep Maria Argimon han informado que el Camp Nou no podrá recibir público durante los partidos de la Champions, al menos por ahora, ya que la pandemia de coronavirus sigue golpeando a España.

“En estos momentos no sería partidario. Me costaría explicar determinadas medidas que hemos tomado y tener que abrir ahora el Camp Nou para 1.000 personas, pese a que en el Camp Nou pueden mantener la distancia perfectamente. Es más un tema de la entrada y la salida del campo. No sería la imagen que yo desearía”, declaró Argimon en el programa ‘El Món a RAC1’.

Por ahora “imposible”

Vergés, por su parte, señaló que “en la situación actual, es muy difícil que nos planteemos que pueda haber público. No podemos aventurarnos que sea así para toda la temporada, pero de cara al 20 de octubre, imposible”. La Consellera de Salut dio estas declaraciones durante una entrevista en el ‘El Matí de Catalunya Ràdio’.

En estos momentos, Europa se encuentra sufriendo la segunda ola de coronavirus. Y España es uno de los países más afectados. Desde que inició la pandemia ha registrado más de 900 mil contagios y en el último día se han sumado 13.318 nuevos casos. “La situación es preocupante, inestable y frágil. No podemos bajar la guardia”, declaró en el Congreso el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Champions League 2020-21: Lionel Messi y Crisitano Ronaldo se enfrentarán en la fase de grupos. (Video: GEC)