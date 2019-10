¿Messi o Van Dijk? Frenkie de Jong ya eligió a su favorito para el Balón de Oro 2019

► Messi será su 'padrino': Barcelona se fija en estrella del Inter de Milán por deseo del capitán



En la previa del partido de Champions League entre Barcelona e Inter de Milán , Frenkie De Jong reconoció que le daría el Balón de Oro a Lionel Messi antes que al holandés Virgil Van Dijk, con el que comparte el vestuario en la selección "Orange". Para el ex del Ajax, el argentino es el mejor del mundo.



"Mi favorito es Messi. Siempre fue el mejor y, por lo que he podido ver yo, es el mejor de siempre. Van Dijk tuvo una temporada fantástica, es un gran jugador y una gran persona, pero para mí Messi es el 'top' y siempre le elegiría a él para el Balón de Oro", afirmó De Jong en una entrevista difundida este miércoles por "La Gazzetta dello Sport".



De Jong, que fichó por el Barcelona este verano tras afirmarse como uno de los mejores medios de Europa en el Ajax, explicó que se encuentra a gusto en el cuadro catalán y que le hubiera gustado que también su excompañero en Amsterdam y compatriota Matthijs De Ligt le siguiera.



"Obvio que me habría gustado que viniera aquí, pero nunca le he dicho nada. Era una decisión suya. Eligió al Juventus y creo que ha hecho bien porque es uno de los clubes más grandes de Europa", aseguró el centrocampista, semifinalista con el Ajax en la última Liga de Campeones.



Barcelona convoca a Lionel Messi para el partido por Champions en el Camp Nou

Barcelona vs Inter de Milán chocan este miércoles por la fecha dos de la fase de grupos de la Champions League 2019. El encuentro arranca a las 2 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y Mitele Plus y Movistar en España.



Barcelona empató 0-0 ante Dortmund en la fecha uno de la fase de grupos de la Champions League. Mientras que el Inter de Milán también igualó (1-1) en casa ante el Slavia Praga.

