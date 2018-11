Todos pensábamos que Lionel Messi tendría para unas cuantas semanas más de para; sin embargo, parece que no será así. El argentino viajó con el resto de la expedición barcelonista a Milán, donde el Barcelona se medirá mañana martes ante al Inter en la Champions League en un partido donde los de Ernesto Valverde pueden asegurarse su pase a la siguiente ronda de la competición.



El argentino, que no tiene el alta médica, es uno de los 22 convocados. Messi ha tomado el vuelo junto con el resto del equipo y pone fin a una efímera duda surgida después de que en la versión inglesa del twitter del FC Barcelona no apareciera en la lista de convocados.



Messi regresa a una convocatoria después de lesionarse el pasado 20 de octubre y que se le diagnosticara una fractura del radio del brazo derecho y una baja de unas tres semanas.



La expedición azulgrana tiene prevista su salida de Barcelona sobre el mediodía. Esta tarde, el técnico Ernesto Valverde y el lateral Sergi Roberto serán los encargados de ofrecer declaraciones ante los medios de comunicación. Una hora después el equipo se entrenará en el estadio de San Siro.



Barcelona es el líder absoluto del grupo B con nueve puntos, tres partidos consecutivos ganados.



EFE