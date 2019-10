La montaña rusa Alexis Sánchez: el crack chileno vuelve al Camp Nou para enfrentar a Barcelona por Champions

► Messi será su 'padrino': Barcelona se fija en estrella del Inter de Milán por deseo del capitán



El último fin de semana fue épico para Alexis Sánchez : titular por primera vez en el Inter de Milán y se estrenó como goleador, al marcar su primer tanto con el equipo italiano, pero la jornada feliz terminó en pesadilla para el chileno, pues fue expulsado ante la Sampdoria por simular una caída dentro del área. Tras ello, Antonio Conte le volvió a demostrar confianza y el 'Niño Maravilla' arrancará ante el Barcelona por Champions League.

Este miércoles, el Camp Nou recibe con los brazos abiertos a quien fuera uno de los jugadores que le dio alegrías en esta década. Aunque esta vez llega con otros colores, no olvidan que fue pieza importante para la consecución de una Liga y otros cinco títulos más en los tres años que estuvo como azulgrana.

Aunque Conte lo manda como titular al lado de Lautaro Martínez, Alexis todavía tendrá que esperar para hacer dupla letal con Romelu Lukaku, su compañero en el United y que esta temporada llegaron juntos al conjunto 'neroazzurro'. El belga sufre una dolencia y no lo arriesgarán en el duelo ante los catalanes.

"Jugar en el Barza fue fantástico"

" En el Barcelona he aprendido mucho, he crecido allí. Había grandes jugadores que ganaron la Copa del Mundo y que me permitieron mejorar día a día ", afirmó Sánchez, que jugó en el Barcelona de 2011 a 2014, en una entrevista publicada por la UEFA.

" Cuando llegué al Barcelona todos decían que era el mejor equipo de siempre. Estaban Pep Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta y Puyol, que es el mejor capitán que he conocido en mi carrera ", prosiguió.

El chileno cerró su experiencia con el Barcelona con una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa europea, dos Supercopas de España y un Mundial de clubes.

