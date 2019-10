En vivo hoy, Barcelona vs. Inter: canales de todo el mundo para ver la Champions League desde España

Hoy, miércoles 3 de octubre, Barcelona recibe a Inter de Milán en la fecha 2 de la Champions League , en busca de una victoria para poder sumar su primera victoria en el Grupo F. El partido dará inicio a las 14:00 horas y se realizará en el Camp Nou con transmisión vía ESPN en diferentes partes de Latinoamérica y Movistar+, Mitele Plus y Movistar Liga de Campeones.

Depor te traerá el minuto a minuto del partido entre Barcelona vs. Inter por Champions League desde su página web. Además, te dará a conocer toda la información con la previa, estadísticas, tabla de posiciones, horarios, canales y más datos que debes conocer antes de ver el partido.

El equipo azulgrana figura en la segunda posición de la tabla, por detrás del Borussia Dortmund, en una llave que completan Inter y Slavia de Praga, y en la que todos los equipos están empatados a un punto.

Canales del mundo para ver el Barcelona vs. Inter

En España, el Barcelona vs. Inter en vivo podrás seguirlo desde las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones (canales 50 y 114), Movistar Liga de Campeones 2 (canales 52 y 127), mitele PLUS y LaLiga TV Bar, a través de los operadores Movistar, Orange y Mitele, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Samart TV.



En Estados Unidos, el partido de Champions League entre FC Barcelona e Inter de Milán se podrá ver en vivo desde las 15:00 (03:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: TUDN y Unimás.



En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido Barcelona contra Inter de Milán podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión: ESPN, ESPN Internacional y EI Plus.



¿Cómo llega el Barcelona para la Champions League?

El Barcelona hizo tablas sin goles en la primera jornada en casa del Borussia por lo que una victoria ante el rival, a priori más fuerte del grupo, podría darle el liderato, en función de lo que ocurra también en el duelo entre el Slavia y el Borussia.

Los azulgranas llegan al partido tras encadenar dos victorias consecutivas, incluida la primera fuera de casa de la temporada el sábado en Getafe (2-0), confiando en seguir con la racha positiva.

El Barcelona llega además con la esperanza de contar con Lionel Messi , quien salió de alta y podrá estar presente ante Inter de Milán , quien fue víctima de una elongación en el muslo izquierdo el martes pasado en la victoria liguera contra el Villarreal (2-1).

El argentino entró en la convocatoria, pero advirtió que no va a "correr ningún riesgo" con él ni con el francés Ousmane Dembelé, también con molestias.

El partido se presenta como una nueva oportunidad para la reivindicación de las estrellas atacantes Luis Suárez y Antoine Griezmann , que han comenzado la temporada de forma discreta. El francés, fichado por 120 millones, lleva tres goles y dos asistencias en ocho partidos oficiales, mientras que Suárez acumula tres tantos en seis encuentros.

"Acabo de llegar de otra filosofía de jugar, de otra posición en el campo, hay que aprender cosas, mejorarlas, cambiar los movimientos, en dos meses no lo puedes tener al 100%", explicó este martes el delantero francés. "Sé que me esperan, mis compañeros esperan lo mejor de mí, me exijo, estoy en el buen camino para ser el mejor posible", añadió.

¿Cómo llega el Inter de Milán en la Champions League?

Tras el trabajado empate en casa del Borussia Dortmund, el Barcelona recibe ahora a un Inter , que llega líder de su Liga y que no conoce la derrota con seis victorias en seis encuentros, la última, un contundente 3-1 a la Sampdoria.

"Este éxito nos da moral en vista de los importantes desafíos que nos esperan", dijo tras el partido el centrocampista Roberto Gagliardini, mientras su compañero Marcelo Brozovic aseguró que "el Barcelona es uno de los equipos más fuertes del mundo, pero somos Inter y queremos demostrar que estamos en la cima".

Uno de los peligros interista será el chileno Alexis Sánchez, ex del Barcelona , para el que "si quieres ganar al Barcelona no puedes fallar ninguna ocasión clara".

Conte tenía planeado formar con el gigante belga Romelu Lukaku para acompañar al chileno en el ataque, aunque finalmente el delantero se cayó de la convocatoria por unas molestias.

Alineaciones posibles para el Barcelona vs. Inter

Barcelona : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo - Arthur, Busquets, De Jong - Griezmann, Suárez, Carles Pérez. Entrenador: Ernesto Valverde.



Inter de Milán : Handanovic - Godín, De Vrij, Skriniar - D'Ambrosio, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah - Lautaro Martínez, Alexis Sánchez. Entrenador: Antonio Conte.



Últimos partidos de Barcelona

14/09/19 | Barcelona 5-2 Valencia | Liga Santander

17/09/19 | Borussia Dortmund 0-0 Barcelona | Champions League

21/09/19 | Granada 2-0 Barcelona | Liga Santander

24/09/19 | Barcelona 2-1 Villarreal | Liga Santander

28/09/19 | Getafe 0-2 Barcelona | Liga Santander



Últimos partidos de Inter de Milán

14/09/19 | Inter 1-0 Udinese | Serie A

17/09/19 | Inter 1-1 Slavia Praga | Champions League

21/09/19 | Milan 0-2 Inter | Serie A

25/09/19 | Inter 1-0 Lazio | Serie A

28/09/19 | Sampdoria 1-3 Inter | Serie A