Hablaron los 'capis': la 'guapeada' de Messi y Piqué a sus compañeros en el entretiempo ante Inter [VIDEO]

Barcelona sufrió más de la cuenta para conseguir la victoria sobre Inter de Milán en la Champions League este miércoles. De hecho, el conjunto azulgrana recién concretó el definitorio gol a los 84' a través de Luis Suárez, quien firmó un doblete en el Camp Nou. Pero lo cierto es que el equipo azulgrana la pasó bastante mal, sobre todo en el primer tiempo, donde los italianos pudieron marcar más de de un gol.

El elenco dirigido por Ernesto Valverde tuvo que tener paciencia tras irse al descanso con la derrota parcial de 1-0, por el gol de Lautaro Martínez, apenas a los 2' minutos de haber empezado el encuentro por el Grupo F de la Champions League.

La imagen de los jugadores en el túnel de los vestuarios previo al inicio del segundo tiempo. (Captura: La Casa del Fútbol)

Ya para el complemento, Barcelona tenía que mostrar una de sus mejores versiones. Y consejos no faltaron, sobre todo del capitán Lionel Messi, quien indicó: "No nos volvamos locos muchachos, salimos a presionar más y tan normal".

Las palabras del crack argentino fueron captadas por el programa La Casa del Fútbol de Movistar en pleno túnel de vestuarios. Gerard Piqué también aportó en la pequeña charla. "A ver, presionamos o nos vamos arriba, lo que no podemos hacer es un intermedio de ambas", mencionó el defensor.

Tras el juego, Lionel Messi señaló que el tono de su equipo tiene algo que ver con la pretemporada que hizo el conjunto azulgrana, pero advirtió que no era una crítica, sino una realidad.



"Sabíamos que estábamos pasando un momento complicado. Si ves en Europa, todos los equipos grandes les pasa. Es quizá por la pretemporada, pero no es una crítica. Estamos un poco pesados. No es crítica a nadie, es una realidad. Es entendible que el club haga esos partidos", señaló tras la victoria del Barcelona contra el Inter (2-1).

