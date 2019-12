El Balón de Oro no estará en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. Lionel Messi no fue incluido en la lista de convocados para el encuentro frente al Inter de Milán por el Grupo F en Italia. El argentino, que viene de marcar un triplete en LaLiga frente al Mallorca, no estará ante el cuadro ‘neroazurro’, que necesita de una victoria para avanzar a los octavos de final.

Ernesto Valverde, en conferencia de prensa previa al choque, explicó sus razones y fue tajante al explicar que la decisión pasó estrictamente por él, y no por el jugador, como especulan algunos medios españoles.

“Las cosas internas son internas. Las decisiones las toma el entrenador. Venimos de jugar partidos seguidos, el sábado por la noche. He decidido que no venga”, afirmó el técnico azulgrana.

“Cada fin de semana hay convocatorias. Alba y Semedo no tienen el alta. Messi tiene descanso. Venimos de partidos importantes y nos quedan otros importantes por disputar. Hay jugadores destacados convocados”, añadió Valverde sobre algunas de las bajas que tendrá en el partido del martes.

Sobre el Inter de Milán, apuntó que espera al mejor equipo de Antonio Conte, que se juega el pase. “Es el líder de la liga italiana y en el primer encuentro nos lo pusieron muy difícil. Sus atacantes crean mucho peligro”, advirtió.

MÁS NOTICIAS DE FÚTBOL...