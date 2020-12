FC Barcelona cerró la incorporación del exjugador de Juventus , Miralem Pjanic , en la última temporada de pases. El mediocampista bosnio era uno de los más contentos con el traspaso, pero todo cambió desde que pisó suelo español al no sumar los minutos deseados en el campo de juego.

“Es evidente al cien por cien. No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ni siquiera lo hago ahora. Ya veremos, estoy listo, me entreno bien y espero, no puedo hacer otra cosa. Es una situación muy delicada que no me conviene”, sostuvo el mediocampista en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

Miralem Pjanic aseguró no entender las decisiones de Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, quien es el principal responsable de que no sea tomado en cuenta para los encuentros de la escuadra azulgrana.

“Sí, quiero jugar más, eso es lo que quiero. Honestamente, ni siquiera entiendo el porqué de esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo dar mucho, y cuando el entrenador me ha dado la opción, siempre he respondido. Lo hice bien, hice buenos partidos. Más que eso, no sé qué puedo hacer. Estoy entrenando, estoy listo”, finalizó.

Esta afirmación llegó a poco del duelo que Barça y la ‘Vecchia Signora’ sostendrán, seguramente, trayendo muchos recuerdos para el experimentado mediocampista europeo.

FC Barcelona recibirá a Juventus en el Camp Nou desde las 3 de la tarde (hora peruana). Cabe destacar que ambos equipos ya se vieron las caras en el partido de ida, el mismo que quedó 2-0 en favor de los azulgranas con anotaciones de Dembelé y Lionel Messi. En ese compromiso, Cristiano Ronaldo fue el gran ausente por enfermedad.