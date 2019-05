En busca de la final: las alineaciones de Valverde y Klopp en Anfield por Champions League [FOTOS] 

Barcelona acude al estadio de Anfield dispuesto a rematar la faena, en la vuelta de semifinales de Champions League 2019 contra el Liverpool tras imponerse 3-0 en la ida, un resultado que le acerca a la final del 1 de junio en Madrid.

El equipo azulgrana llega con una buena renta al feudo del Liverpool, pero el técnico Ernesto Valverde no se fía.



"Hay que jugar un partido como si no hubiera nada antes y como si no hubiera nada después. Realmente es un punto y final para uno de los dos equipos y queremos que sea para ellos", dijo el entrenador azulgrana este lunes.

Por su parte, Liverpool no podrá contar con el brasileño Roberto Firmino ni con su estrella egipcia Mohamed Salah.



"Ninguno está disponible para mañana", dijo este lunes en rueda de prensa el técnico alemán del Liverpool, Jürgen Klopp.



Firmino pudo jugar algunos minutos en el partido de ida, pero las molestias musculares que arrastra desde un entrenamiento de la pasada semana, le impedirán estar el martes en Anfield.



En cuanto a Salah, mejor goleador de la liga inglesa, tuvo que ser retirado en camilla el pasado sábado tras sufrir un golpe en la cabeza en el partido contra el Newcastle el sábado (3-2).

