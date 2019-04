Fantasmas del pasado: la hora de la verdad de Coutinho en la previa del Barza-Liverpool por Champions

Ahora o nunca, crack. Tras una temporada gris en el Barcelona , Philippe Coutinho parece recobrar sus colores justo antes de la semifinal de la Champions League de este miércoles contra el Liverpool , en una ocasión para el brasileño de demostrar que no tiene que lamentar el haber abandonado a los 'Reds' el año pasado.



Sin embargo, todavía el pasado invierno, el centrocampista ofensivo no pasaba por su mejor momento, hasta el punto de que la prensa española ya quería devolverlo a Inglaterra, viendo en él un costoso error de 160 millones de euros.



Su gol por la escuadra contra el Manchester United en la vuelta de cuartos de final de la Champions (3-0), le devolvió el crédito, aunque su celebración en el Camp Nou suscitó cierta polémica: Coutinho se quedó quieto sobre el césped, cerrando los ojos y tapándose los oídos como indicando a los aficionados que no oía sus silbidos.



"Era para que la gente viera que muchas veces tengo que taparme los oídos para mantener el foco en el partido" , explicó días más tarde el brasileño, cuestionado por lo ocurrido en aquel encuentro. Como es costumbre, el Barça tuvo que defenderlo porque los abucheos amenazaban de nuevo: no por su rendimiento, de nuevo sólido, sino por no entender esta reacción.



Estrella y líder del Liverpool en su momento, Coutinho tomó una arriesgada decisión yendo al Barcelona, donde este jugador tímido no es todavía lo que suponía su costoso traspaso. Pero, este pequeño centrocampista tiene la oportunidad de renacer frente a los 'Reds' en su nueva casa, y - lo que es mejor - ante su gente.



Y es que brillar el miércoles le permitiría meterse en la línea de los grandes delanteros brasileños que pasaron alguna vez por el Barcelona: Romario, Rivaldo, Ronaldinho y su amigo Neymar, al que debe hacer olvidar en Cataluña y con el que aspirará a la Copa América en los próximos meses.



