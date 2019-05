Cachetazo para el Barça: el crack del City que desprecia el interés de 'Culés' en la previa de la Champions

A poco del partido Barcelona vs Liverpool , por la ida de semifinales de Champions League 2019 , el jugador que ha empezado a sonar en la agenda de fichajes de los azulgranas se ha referido a los rumores que lo colocan su futuro en Camp Nou a partir del verano de este año. Hablamos de Bernardo Silva del Manchester City.



Según varios medios en Inglaterra, por la gran temporada que el portugués está haciendo en la Premier League, el Barcelona se ha interesado en sus servicios. Sin embargo, el exjugador del Mónaco ha explicado que no está en sus planes mudarse al Camp Nou.



"No pienso en el Barça. Acabo de renovar contrato con el Manchester City y, después de esta temporada, me quedan tres años más. Estoy muy feliz en Manchester", explicó Bernardo Silva al diario portugués 'Record' a pocas horas del Barcelona vs Liverpool.

Bernardo Silva - Manchester City - 133.2 ME (Getty) Bernardo Silva. (Getty)

Esta primera semifinal de Champions League se jugará en el Camp Nou desde las dos de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y FOX Sports y Movistar Liga de Campeones para España.



El Barcelona de Messi llega a este partido luego de dejar en los cuartos de final de la Champions League 2019 al Manchester United. Mientras que el Liverpool de Klopp hizo lo propio ante el Porto. Ambos equipos no se enfrentaban en Europa desde la temporada 2006-07.

