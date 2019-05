No renueva con el United para ser 'Culé': el crack que suena en el Barça a horas de la Champions League

A solo unas horas del partido de Champions League entre Barcelona vs Liverpool , los hinchas del club azulgrana se han visto sorprendidos por una publicación del diario 'Sport'. Este medio catalán asegura que un crack del Manchester United se niega a renovar con su club porque su deseo es llegar al Camp Nou en el próximo mercado de fichajes. Hablamos de Juan Mata.



Según la citada fuente, en Old Trafford le han ofrecido a Mata una renovación de contrato. Sin embargo, el volante español no se ve una temporada más en el United y desde hace tres meses viene rehuyendo a los ofrecimientos que le hace la directiva del club inglés.

Enterada de esta situación, la dirección deportiva del FC Barcelona se ha puesto en contacto con Mata para tantear su llegada. Sin embargo, la idea es llegar a un acuerdo recién después de la final de Champions League que los azulgranas podrían disputar el 1 de junio.

Juan Mata llegó al Manchester United en el 2013.

"Ambas partes han acordado aplazar cualquier conversación hasta que no pasa esta fecha ten señalada. Para Juan Mata el Fútbol Club Barcelona, si bien maneja otras ofertas, es la primera opción. Concretamente son tres los equipos europeos y en puestos europeos que han preguntado por el jugador español", publica 'Sport'.

El Barcelona vs Liverpool por el partido de vuelta de semifinales de Champions League, está programado para las 2 de la tarde y será transmitido a través de las señales de FOX Sports, ESPN y Movistar Partidazo Liga de Campeones.



Hay que recordar que el partido de ida quedó 3-0 a favor del Barcelona. Los catalanes ganaron al Liverpool en Camp Nou con dos goles de Lionel Messi y uno de Luis Suárez. En Camp Nou esperan dar el paso definitivo y quedar más cerca de la tan ansiada sexta Champions League.

