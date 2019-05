¿Se sumará a Firmino y Salah? La estrella del Liverpool que no entrenó con normalidad en la previa ante Barcelona

Liverpool soñaba con la remontada ante Barcelona este martes por la vuelta de las semifinales de Champions League ; sin embargo, todo se pone cuesta arriba para los dirigidos por Jurgen Klopp. Primero fue Roberto Firmino, luego Mohamed Salah y ahora Virgil van Dijk.

El defensor estrella de los 'Reds' no participó de la sesión de entrenamiento con el grupo y recibió tratamiento especializado por unas molestias físicas no reveladas por el club. Lo mismo hizo Oxlade-Chamberlain. La participación de holandés no parece peligrar pero es una medida de precaución.

De confirmarse que el líder de la defensa del Liverpool no estará, sería la tercera baja tras la confirmación que Firmino no será parte del encuentro por encontrarse con molestias musculares.

"No estará listo para el martes y el resto ya veremos", comentó Klopp después del partido ante el Newcastle por Premier League.

Por su parte, Mohamed Salah se golpeó la cabeza en el enfrentamiento que le devolvió la punta al equipo de Klopp del torneo inglés y era duda su participación este martes. Hoy quedó descartado.

"Está mejor, pero no va a jugar. No estará disponible mañana (martes) contra el Barcelona. Se siente bien, pero no lo suficientemente bien desde el punto de vista médico", explicó el entrenador alemán este lunes.

Liverpool tiene la labor de recuperarse de un 3-0 en el Camp Nou que puso al Barcelona con pie y medio en la final del próximo 1 de junio en el Camp Nou.

