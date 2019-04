¡Las cosas claras! DT del Barza le abre los ojos al mundo antes de enfrentar al Liverpool por Champions

Para que no quepan dudas. El técnico del Barcelona , Ernesto Valverde , aseguró este martes que ganar la presente edición Champions League "no es una obligación, es una ilusión", en la víspera de enfrentarse al Liverpool en la ida de semifinales del torneo continental en el Camp Nou.



"No hay ninguna obligación para nada, lo que hay es una ilusión por conseguir las cosas" , dijo Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro. Recordemos que el Barça busca su primera final de Champions desde 2015, año en que levantó el título por última vez.



No obstante, como bien indica el DT español, para alcanzarla, "no basta con hacer un buen partido, tienes que hacer dos buenos partidos. No tener ningún despiste, ni siquiera 10 minutos porque además el Liverpool tiene estos arrebatos que en 15 minutos intenta arrollarte".



''Será un rival dificilísimo de batir, sólo ha perdido un partido en su liga y esto dice mucho de ellos" , aseguró Valverde, para el que el hecho de afrontar este partido tras ganar LaLiga Santander puede darle una pequeña ventaja frente a un rival que sigue peleando por la suya contra el Manchester City.



