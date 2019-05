¿Un nuevo admirador de los 'Reds'? Los elogios de Guardiola al Liverpool antes de enfrentar al Barcelona

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola , dijo que el Liverpool es uno de los mejores equipos que ha enfrentado en su carrera como técnico, en momentos en que ambos clubes mantienen una cerrada lucha por el título de la Premier League. El Liverpool tiene una ventaja de dos puntos sobre el campeón defensor, pero los 'Citizens' tienen un partido menos.



Los 'Reds' han perdido solo una vez en la liga esta temporada y también están en las semifinales de la Champions League, una gran campaña de un equipo que según Guardiola se asemeja al Barcelona que ganó un triplete en la campaña 2014-2015.



"En mi carrera como técnico, he jugado contra equipos increíbles" , dijo Guardiola a The Telegraph. "Hay dos (equipos) que fueron 'Wow': uno es el Barcelona de Luis Enrique, con Neymar, (Lionel) Messi y (Luis) Suárez en la delantera. El otro es este Liverpool. Creo que son los dos mejores equipos que he enfrentado como entrenador".



Guardiola también elogió la capacidad de su equipo para meterse en la carrera por el título cuando se encontraba a siete puntos del líder en enero. "Cuando estás a siete puntos, podrías haber dicho 'ya está', y solo pensar que ya lo hicimos la temporada pasada. Hicimos lo contrario de eso'', sentenció el DT, cuestionado sobre las opciones que mantiene su equipo de alzarse como campeón del fútbol inglés.



