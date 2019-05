''No somos estúpidos'': las duras palabras de este crack del Liverpool previo al duelo ante Barcelona por Champions

Jordan Henderson , centrocampista del Liverpool , dijo que está seguro de que "todo el mundo piensa que va a pasar el Barcelona ", pero que aun así su equipo tiene que darlo todo en Anfield para intentar darle la vuelta al 3-0 de la ida.

" Va a ser difícil este martes. Tenemos que jugar como podamos y acabar de la mejor manera posible. Nunca se sabe lo que puede pasar", dijo el jugador el inglés.



" No somos estúpidos, sabemos que es una empresa complicada y estoy seguro de que todo el mundo espera que pase el Barcelona'', afirmó Henderson en declaraciones recogidas por los medios ingleses.



El Barcelona parte con una ventaja de 3-0 cosechada en el encuentro de ida de hace una semana en el Camp Nou.



El Liverpool busca una remontada que sería histórica al tiempo que apura sus opciones por alzarse con la Premier League treinta años después.



" Merecemos más cuando acabe todo esto. Tenemos que seguir, seguir luchando hasta el último momento y ver qué pasa. Todo esto llega por la fe del equipo. Creemos mucho en cada uno, no importa quién juegue o quién no", afirmó un Henderson que podría partir de titular este martes debido a la baja de Naby Keita por lesión.



Tampoco podrán estar en Anfield Mohamed Salah ni Roberto Firmino, el primero por el golpe en la cabeza que sufrió en la última jornada de la Premier el pasado fin de semana y el segundo por un problema muscular que arrastra desde hace un par de semanas.

Con información de EFE

