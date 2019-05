La historia que golpea al Liverpool: la hazaña de Anfield Road que se hace imposible

Liverpool buscará la hazaña ante Barcelona en Anfield por la vuelta de las semifinales de Champions League 2018-19. El cuadro que dirige el técnico alemán, Jurgen Kloop, luchará contra su presente e historia para remontar un partido que parece sentenciado por la genial zurda de Lionel Messi.

Barcelona llega al recinto inglés con la tranquilidad que le proporciona una victoria de 3-0 en la ida, demostrando así su poderío ofensivo y que el objetivo principal de esta temporada es la Liga de Campeones de Europa. Con sus principales figuras –guardadas en la derrota del fin de semana ante Celta-, buscará imponerse al mítico estadio inglés y a un Liverpool sin Salah y Firmino por lesión.



Sin embargo, la historia le ha sonreído en algunas ocasiones al cinco veces campeón de la Champions League (1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05). En Eliminatorias directas a doble partido, el equipo que ‘Nunca caminará solo’, dio la vuelta al marcador de ida en seis ocasiones en los 54 años que participa en competiciones europeas. Si bien el resultado no fue por diferencia de tres o más goles, esas estadísticas le dan para soñar.



Por la añorada Recopa de Europa

Sucedió un miércoles 15 de septiembre de 1971 y se jugó en Francia. El Servette, uno de los clubes suizos históricos, venció por 2-1 al Liverpool dirigido por Bill Shankly. Los goles en aquella oportunidad los marcaron Dörfel y Barriquand para el local, y Lawler descontó para el Liverpool. Ese gol, a falta de diez minutos para que concluya el partido, sería fundamental.



La vuelta se jugó en Anfield, ante más de 38 mil aficionado y catorce días después. Todo fue alegría para el conjunto inglés. El imponente estadio les jugó una mala pasada a los suizos, que se vieron reducidos y se regresaron con un 2-0 en contra. Hughes y Heighway fueron los héroes de la jornada.



Liverpool remontó al equipo suizo, Servette, en la primera que se cuenta en competiciones europeos oficiales. Liverpool remontó al equipo suizo, Servette, en la primera que se cuenta en competiciones europeos oficiales en 1971.

La primera en Champions

Como si fuera un día de buenas y malas, otra vez un miércoles terminó en pesadilla para el Liverpool. Fue ante Borussia Mönchengladbach en las semifinales de aquella Copa de Campeones de 1977-78. Sucedió en el Rheinstadion, ante 67 mil personas. Un gol de Bonhof a los 89 minutos (ya habían marcado Hannes a los 28 y, apenas un minuto antes, a los 88, Johnson había empatado para los ‘Reds’) le proporcionó la cuota de emoción y expectativa para la vuelta.



El 12 de abril, se dio una remontada más que gloriosa para el conjunto inglés. Un 3-0 sobre el poderoso equipo alemán con goles de Ray Kenedy, Kenny Dalglish y Jimmy Case, para sentenciar un partido que los llevaría a conquistar su segunda Champions (y consecutiva) con una victoria 1-0 sobre Brujas en la final.



En la antigua Liga de Campeones, ante Borussia Mönchengladbach, la que encaminó a su segundo título. En la antigua Liga de Campeones, ante Borussia Mönchengladbach, la que encaminó a su segundo título.

La Europa League es su terreno

Parece ser el torneo favorito del Liverpool en cuanto a remontadas se trata. Si bien la ha ganado en tan solo tres ocasiones, aquí acumula más llaves ganadas tras perder el partido de ida. Un ejemplo de ello sucedió en la temporada 1991-92.



Por los dieciseisavos de final, el Auxerre francés venció en la ida por 2-0 al Liverpool ante más de 20 mil espectadores en el Abbé-Deschamps. A pesar del resultado, el equipo ‘Red’ dirigido por ese entonces por el escocés Graeme Souness, venció 3-0 en Anfield. La remontada más difícil que afrontó el Liverpool, hasta antes del partido con Barcelona, en competiciones europeas.



Tras ello, llegarían tres ocasiones más en las que el Liverpool cayó en la ida y encontró darle vuelta al resultado en el partido decisivo. Dieciocho años después, en la ahora llamada Europa Legaue, por los octavos de final, Liverpool hizo frente a un Lille que había vencido 1-0 en la ida con otro majestuoso partido en Anfield. Un 3-0 de ese equipo liderado por Steven Gerard y el ‘Niño’ Fernando Torres, que se mandó con un ‘doblete’ aquella noche.



Liverpool, en Europa League, tiene muchas historias para contar. Liverpool, en Europa League, tiene muchas historias para contar. (RCP)

En la siguiente ronda de esa misma competición europea de la temporada 2009-10, como si fuera una cruz que carga el Liverpool, volvió a perder en la ida, esta vez ante Benfica, por 2-1. La vuelta, como no podía ser de otra forma con ‘Rafa’ Benítez en el banquillo, volvió a ser un espectáculo del equipo de la ciudad de ‘The Beatles’. Un imponente 4-1, otra vez de la mano del goleador español (doblete), Lucas Leiva y Dirk Kuyt.



La última remontada por eliminación directa que conquistó el Liverpool fue en la Europa League de la temporada 2015-16, en la que perdió ante Villarreal por la mínima diferencias y goleó 3-0 en Anfield. Soriano, Sturridge y Lallana anotaron aquella noche que este martes espera repetir ante un Barcelona que llega con un Messi entonado y con deseos de llevarse su quinta Champions (sexta para el Barza) e igualar a Cristiano Ronaldo.

El ‘Milagro de Estambul’

No fue a doble partido, fue la final única que nunca olvidarán los hinchas del Liverpool. Aquella noche fantástica ante uno de los mejores Milan de todos los tiempos. El Olímpico Atatürk de la capital turca fue escenario de un partidazo, como manda una final de Champions League.



Fue la última ‘Orejona’ que conquistó el Liverpool. Un recuerdo tan lejano como presente. Milan se puso rápidamente en ventaja con un tanto de Maldini a los segundos de haber comenzado el encuentro. Luego, entre el minuto 39 y 44, Hernán Crespo anotó el ‘doblete’ que hizo soñar a los tifosis y sollozar a los ‘hooligans’. Pero, como es fútbol, nada está dicho hasta el pitazo final.



El segundo tiempo, de la mano del técnico español Rafael Benítez, el Liverpool salió con otra actitud para buscar la remontada y lo logró. Gerrard, Smicer y un golazo de Xabi Alonso igualarían el marcador al final de los 90 minutos. Tiempo extra y penales.



La historia es conocida. Serginho, Pirlo y Shevchenko fallaron para el conjunto italiano. Hamann, Cissé y Smicer anotarían para el Liverpool, que levantó aquella noche su quinto y penúltimo trofeo europeo (ganaría la Supercopa de Europa ese año también).



La última Champions que conquistó el Liverpool en el 2005. (Getty) La última Champions que conquistó el Liverpool en el 2005. (Getty)

Para tener en cuenta

Como muchas veces se ha repetido, un partido no está cerrado hasta el pitazo final, pero un dato no menor que juega para los ‘culés’ es la historia de los ‘Reds’ en competiciones europeas. El Liverpool nunca ha remontado en algún torneo oficial del ‘Viejo Continente’ cuando perdió en la ida por tres o más goles.



Sucedió en la Copa de Campeones de 1966-67, en octavos de final. Perdió en la ida 5-1 ante Ajax de Holanda y en la vuelta no pudo remontar. Solo empató 2-2. La siguiente ocasión, fue en aquella Recopa de Europa de 1996-97, en la que el PSG francés venció por 3-0 en la ida y el 2-0 en Anfield del partido de vuelta no alcanzó para conseguir la hazaña.



