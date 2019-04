Está en deuda: Klopp recibió durísima crítica previo al Barcelona vs. Liverpool por Champions

Tan solo horas nos separan del partido de este miércoles entre Barcelona vs. Liverpool en Camp Nou por la ida de semifinales de la Champions League. Si bien es cierto que los culés son favoritos al tener a Lionel Messi en su plantel, los hombres de Jürgen Klopp no se quedan atrás al contar en ataque con figuras como Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

En la previa de este choque del Barcelona y Liverpool en tierras españolas, el técnico de los 'reds' recibió una tremenda crítica de parte de John Benjamin Toshack, ex jugador del elenco de Anfield entre 1970 a 1978 y considerado un ídolo viviente de este conjunto. Le dio con todo al técnico alemán.

" Klopp lleva cuatro años en Liverpool y no ha ganado nada. La verdad que no sé si esto sirve como motivación o presión para lo que pase en el Camp Nou", fue lo que afirmó Toshack sobre el ex DT del Borussia Dortmund en declaraciones que recoge Esports Cope.

Por su parte, el estratega alemán apuntó en rueda de prensa que Lionel Messi sería un dolor de cabeza para él en la intención de sacar un resultado positivo frente al 'Barza'. "Messi dijo que quería recuperar esta copa y me pareció una amenaza, pero nosotros también queremos pasar a la final. Estaría muy bien poderlo conseguir", añadió.

Todavía con opciones de ganar la Premier League, Klopp negó que su equipo esté pensando en la lucha con el Manchester City por el título doméstico. "La Champions es muy grande y cuando regresemos a casa jugaremos contra el Newcastle. Hay que pensar en la Champions, sería un error jugar contra el Barcleona pensando en el Newcastle", aseveró.

(Con información de EFE)

