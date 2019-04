¡Toma eso, Jürgen! Barcelona le respondió a Klopp tras menospreciar el Camp Nou en previa de Champions

En la previa del Barcelona vs Liverpool , por las semifinales de la Champions League, Klopp menospreció la casa de los azulgranas para calentar el partido. Según el alemán, el Camp Nou es un estadio cualquiera y desde las redes sociales del club no tardaron en responderle.



"Esto es el Camp Nou. Nuestra casa. Nuestro templo. Nuestro fortín"., publicó la cuenta oficial del FC Barcelona en Twitter junto a un video con algunos momentos importantes en la historia del conjunto blaugrana. Como era de esperarse, la publicación se hizo viral.

"El Camp Nou es sólo un estadio. Bastante grande, pero no es un templo del fútbol", había dicho el DT del Liverpool el último lunes a la nueva plataforma 'DAZN'. Aunque menospreció el estadio del FC Barcelona, reconoció el favoritismo de los azulgranas para las semifinales de la Champions League.



"Si juegas contra el Barcelona, ​​ciertamente no eres el favorito. Alguna vez tenía que llegar. Vas viendo a otros equipos que lo pasan mal cuando juegan allí y ahora lo vamos a experimentar nosotros. Aunque por supuesto que esperamos hacerlo bien", explicó el ex técnico del Dortmund.



La mejor noticia para los de Jürgen Klopp es que pueden contar con todos sus efectivos. Roberto Firmino se perdió el choque ante el Huddersfield Town del fin de semana pasado por un problema muscular, pero ya parece recuperado para el envite en Barcelona.



