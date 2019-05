¡Atención Anfield! La 'advertencia' de Luis Suárez en la previa del Barza-Liverpool por la Champions

Fuerte y claro, como para que no quepan dudas. A un día de volver a pisar el estadio de Anfield, el delantero uruguayo Luis Súarez no pudo ocultar sentirse emocionado en la previa del Barcelona-Liverpool por las semifinales de la Champions League. Y es que como muchos recordarán, el 'Pistolero' hizo delirar con sus goles a más de un hincha 'Red' allá por el 2014, y ahora, viste otros colores. Sin embargo, les dejó un recado en la rueda de prensa.

La casa se respeta. Suárez, que ya marcó en la ida, dijo este lunes, sobre celebrar un tanto en Anfield, la que fue su casa hasta 2014, que le tiene "mucho cariño y respeto al Liverpool" y que aquí no lo celebraría como no celebró un gol al Groningen cuando vestía la camiseta del Ajax de Amsterdam.



"Obviamente (jugar en Anfield) es especial. Después de muchos años en los que disfruté aquí, estoy agradecido por todo, ya que llegué a la élite del fútbol gracias al Liverpool. Va a ser especial jugar con otra camiseta pero siempre con el lindo recuerdo", afirmó el '9' del cuadro 'Azulgrana'.



Sin embargo, Luis Suárez recalcó la importancia de no confiarse y recordó resultados del pasado como la derrota el año pasado por 3-0 en el Olímpico de Roma que significó la eliminación en cuartos de final y un papelón del Barcelona. Además, el uruguayo apuntó a la afición 'Red' como un "plus" que tiene el Liverpool y rememoró que cuando él estaba en el equipo inglés era "como jugar con uno más".



Luis Suárez deja claro qué hará si marca en Anfield. Y también cuenta, algo que no se vio por TV, cuál fue su gesto hacia el público del Liverpool luego de festejar con la hinchada del Barça el gol en el Camp Nou. #CHAMPIONSxESPNpic.twitter.com/d2zsvjmz9z — Diego Muñoz (@diegomunoz75) 6 de mayo de 2019

