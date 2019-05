¡Ni Thanos se lo pierde! La brutal ola de memes para el Barcelona vs. Liverpool de Champions League [FOTOS]

Llegaron los memes del Barcelona vs Liverpool. Los azulgranas afrontan la recta final de su gran desafío de la temporada el miércoles en la ida de semifinales de la Champions League contra, tras proclamarse el fin de semana campeón de la Liga española.



Con el campeonato español en el bolsillo, el Barcelona ya puede enfocarse plenamente en su dos últimos partidos para intentar llegar a la final de la Champions League, que no ha vuelto a alcanzar desde 2015, fecha de su último triunfo.



"Es un partido importante, pero sobre todo un partido en que se puede transmitir mucha ilusión a nuestra gente", dijo este martes el entrenador barcelonista, Ernesto Valverde, en rueda de prensa.



El técnico azulgrana, que logró su segunda liga consecutiva al frente del Barça y la octava del equipo en once años, no duda en apuntar a Leo Messi como su principal baza de cara al encuentro del miércoles.



A continuación, los mejores memes del partido entre Barcelona y Liverpool por la Champions League.

► ¡Klopp no deja nada al azar! El último movimiento del Liverpool en la previa del partido ante Barcelona



► La peor decisión de su vida: el juvenil que pudo ser parte de la 'generación' del Ajax pero firmó por Real Madrid



► ¡No respetan nada! Fanáticos del Liverpool empujan a anciano a una fuente en Barcelona [VIDEO]



► ¡Florentino ya tiene su favorito! La estrella de semifinales de Champions League que llegaría al Real Madrid