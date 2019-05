¡Qué 'MOS'tro! El nuevo tridente del Liverpool que buscará la hazaña en Anfield Road por Champions League

El lunes se confirmó que Mohamed Salah quedó fuera del partido del Liverpool ante Barcelona por la vuelta de semifinales de Champions League. En golpe que tuvo en el último fin de semana durante el partido ante Newcastle le generó una conmoción cerebral que lo alejó de las canchas por lo que resta de la temporada.

Ante la baja de su figura egipcia y la de Firmino, que jugó los minutos finales del partido de ida, pero no se recuperó de la lesión que lo aquejaba, Jurgen Kloop replanteó su esquema, manteniendo a tres jugadores en el ataque del equipo. A Mané lo acompañarán Origi y Shaqiri.



El delantero belga ha partido desde la banca en casi toda la temporada, pero no deja de ser una gran opción en ataque para el técnico alemán. Es más, tras la lesión de Salah, el último fin de semana, anotó el gol del triunfo que los mantiene con vida en la lucha por la Premier League. Su lugar en el nuevo tridente es más que seguro.



El tercero, pero no por ello menos importante, es el jugador suizo, Xerdan Shaqiri. El excrack del Bayern llegó al club para este tipo de partido. Su zurda y velocidad serán fundamentales para encarar la difícil situación en la que afrontará Liverpool el partido del martes en Anfield.



La 'MSF' pasará a ser, ahora, la 'MOS'. Mané, Origi y Shaqiri tendrán sobre sus hombros la carga de conseguir esos tres goles que necesita el cuadro inglés para remontar algo que, hasta el momento, parece casi imposible. Pero esto es fútbol.

