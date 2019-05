Es definitivo: nuevo parte médico sobre Dembélé que prácticamente lo relega del Barcelona vs Liverpool

A poco del Barcelona vs Liverpool , válido por la vuelta de las semifinales de la Champions League, Ousmane Dembélé ha sido sometido a nueva pruebas médicas para determinar el alcance de una lesión que no lo dejaría estar en el crucial choque en Anfield.



Según ha informado el Barcelona en sus redes sociales, "las pruebas realizadas han confirmado que Ousmane Dembélé tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho". A pesar del nuevo diagnóstico, en Camp Nou no informan sobre el tiempo que le tomará al francés volver a las canchas.

"El jugador es baja y la evolución marcará su disponibilidad", termina de informar el Barcelona en sus redes sociales. En todo caso, solo un milagro hará que Ousmane Dembélé llegue al partido del martes en Anfield. Ernesto Valverde definirá este lunes si lo incluye en la lista de viajeros.



Valverde lo lamenta

Ernesto Valverde admitió este sábado que la lesión del francés Ousmane Dembelé es "un contratiempo importante" de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Liverpool, ante el que defenderán el 3-0 del Camp Nou.



"Ha sido en la primera jugada, al esprintar ha notado que algo no iba bien. Fue tan clara que nos preocupamos rápido y por eso lo cambiamos. Tiene una rotura muscular", declaró el DT.



En este sentido, negó que fuese una fatiga muscular: "No es en la pierna donde tuvo la rotura la otra vez, sino en la otra. Son cosas que pasan en el fútbol".

