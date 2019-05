La encomienda del ‘Faraón’: la prueba final que hará que juegue o no ante el Barcelona

24 horas de vida o muerte para los fanáticos ‘Reds’. El partido más decisivo de la temporada y su jugador insignia no está confirmado. El martes se miden Barcelona vs. Liverpool en el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League y Mohamed Salah pende de un hilo de estar o no en el encuentro. ¿Está en óptimas condiciones? Todo lo definirá el TAC en las pruebas que se le realizarán el lunes al delantero egipcio. Esto hará si entra al campo o no.



Hay que recordar que Mohamed Salah fue retirado el pasado sábado en camilla y se lo vio también saliendo caminando del estadio Saint James Park. ¿Buen síntoma? Sin lugar a dudas, pero el golpe fue en la cabeza del atacante africano, se harán las pruebas necesarias para que los exámenes arrojen un resultado positivo o negativo para el caso mencionado.



Mohamed Salah abandonó el partido ante el Newcastle en camilla después de sufrir un golpe en la cabeza con el portero eslovaco Martin Dubravka, a los 68 minutos del duelo.



Salah, que saltó a por una pelota con 2-2 en el marcador y el título de la Premier League en juego, recibió un golpe en la cabeza fortuito del guardameta del equipo dirigido por Rafael Benítez.



Después de recibir atención médica, y consciente, finalmente fue sustituido salió del campo por el belga de ascendencia keniata Divock Origi a los 70 minutos del choque. ¿Jugará o no? Todo se define el lunes.



► Cuestan como consagrados: conoce a llos jugadores menores de 20 años más valiosos del mundo [FOTOS]



► Arsenal, bienvenido al club del 'quino': los grandes equipos con 15 o más años sin campeonar [FOTOS]



► El IX ideal para Cristiano: el súper equipo que la Juventus prepara para Ronaldo [FOTOS]



► ¡Oficial! Barcelona enfría el fichaje de De Ligt y estos otros gigantes esperan su oportunidad