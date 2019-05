Ni un solo pestañeo: Valverde reveló cómo afrontará el partido ante Liverpool en Anfield Road por Champions League

El entrenador del Barcelona , Ernesto Valverde , explicó en rueda de prensa que tienen que encarar la vuelta de Champions League ante el Liverpool "como si no hubiera nada antes ni después" para no confiarse con el 3-0 de la ida.

" Planteamos el partido sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar aquí. Cualquier pensamiento que nos venga del resultado que tenemos sería un error por nuestra parte. Tenemos que jugar como si no hubiera nada antes y como si no hubiera nada después", dijo el técnico blaugrana.



Cuestionado sobre si su equipo va a controlar más el partido que en la ida para no entrar en el juego de ida y vuelta del Liverpool.



" Evidentemente cada equipo tiene su estilo. De lo que se trata siempre es de llevar el partido a tu terreno. Cuando el contrario te aprieta y te ataca muy rápido, a veces te lleva situaciones en las que el balón no se para nunca, a veces nos interesa pararlo, pero no tenemos que pensar en tener el control, tenemos que atacar", manifestó.



Valverde reservó a muchos de los titulares habituales este fin de semana en la derrota por 2-0 contra el Celta de Vigo, pero en rueda de prensa afirmó que para partidos como el de este martes contra el Liverpool "todo el mundo está bien".



" Reservé jugadores por evitar el riesgo de lesiones, que, como se ha demostrado, puede ser un problema, como nos pasó con Dembelé", dijo Valverde.



Respecto a las bajas del Liverpool, que no podrá contar con Mohamed Salah, Naby Keita y Roberto Firmino, Valverde consideró que son "jugadores importantes", pero que cada entrenador se preocupa de sus bajas.



" No queremos que ningún jugador esté lesionado. Hubiera sido extraordinario verlos en el campo. No sabemos la influencia que pueden tener en el juego", sentenció.

Con información de EFE

