Barcelona vs. Liverpool EN VIVO: ¿Cómo ver en España el partido de Champions Legue por TV e Internet?

Barcelona se encuentra muy cerca de acceder a la final de Champions League después de cuatro temporadas. Con tres goles de diferencia en el marcador global (3-0) ante Liverpool , el equipo azulgrana depende de sí mismo en defender el resultado o querer cerrar la llave con un marcador favorable para penar en el último partido que se define en el Wanda Metropolitano de Madrid. ¿Cómo ver el partido por TV e Internet en España? Depor te trae toda la información para seguir de cerca el partido de este martes 7 de mayo.

En España, millones de seguidores estarán pendientes de lo que haga el Barcelona , que llega a una final más en la Champions League y buscará su sexta conquista en Europa. El partido se juega a las 14:00 horas en México, Colombia y Perú; 16:00 horas en Argentina y Chile; 21:00 horas en España. Además, para ver el fútbol en vivo , será transmitido vía Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

En España, el Barcelona vs. Liverpool será televisado en directo desde las 21:00 horas por los canales M. Liga de Campeones (canal 50 de Movistar+), M. Liga de Campeones UHD (canal 442 de Movistar+) y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange TV, que ofrecerán también el partido en Internet y con acceso desde cualquier PC/MAC, tablet o smartphone.

El Barcelona vs. Liverpool o Liverpool vs. Barcelona como lo quieras nombrar, tendrá ausencias importantísimas, más acusadas en Liverpool , ya que el entrenador Jürgen Kloop no podrá a alinear a tres de los suyos: Mohamed Salah y Roberto Firmino, ni con el centrocampista Naby Keita; mientras que el Barcelona pierde al también lesionado Ousmane Dembélé.

El Barcelona buscará de la mano de Lionel Messi la clasificación en Anfield y su novena final de la Champions League y su sexto título, después de haber saboreado estas mieles por última vez hace cuatro años, cuando ganó su quinto máximo trofeo continental.

El Liverpool, dominador del partido de ida, pero sin acierto de cara a gol, se agarra a recientes encuentros aquí, como la ida de cuartos de final del año pasado ante el Manchester City, cuando los 'Reds' aplastaron a los celestes con tres goles en la primera parte.

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner o Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Origi, Mané, Sturridge o Shaqiri.



Barcelona : Ter Stegen; Semedo o Sergi Roberto, Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Coutinho, Suárez, Messi.



Horarios en todo el mundo

En Argentina: a las 16:00 horas

En Bolivia: a las 16:00 horas

En Brasil: a las 17:00 horas

En Chile: a las 15:00 horas

En Colombia: a las 14:00 horas

En Costa Rica: a las 13:00 horas

En Cuba: a las 15:00 horas

En Ecuador: a las 14:00 horas

En El Salvador: a las 13:00 horas

En Estados Unidos (Washington D.C.): a las 15:00 horas

En Guatemala: a las 13:00 horas

En Honduras: a las 13:00 horas

En México: a las 14:00 horas

En Nicaragua: a las 13:00 horas

En Panamá: a las 14:00 horas

En Paraguay: a las 15:00 horas

En Perú: a las 14:00 horas

En Puerto Rico: a las 15:00 horas

En República Dominicana: a las 15:00 horas

En Uruguay: a las 16:00 horas

En Venezuela: a las 15:00 horas



¿Dónde y cómo ver en vivo por la Champions League?

Perú: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Alemania: Sky Sport UHD, DAZN, Sky Sport 1 HD, Sky Go, SRF zwei

México: Fox Sports Norte, Fox Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: TNT Brazil, Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus y TNT Go

Colombia: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur