Barcelona vs Liverpool: ¿cómo, cuándo y dónde ver semifinal de ida por Champions League 2019?

Barcelona vs Liverpool chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este miércoles 01 de mayo por el partido de ida de las semifinales de la Champions League 2019 desde el Camp Nou, a partir de las 14:00 horas (hora peruana) y 21:00 horas (horario local). Sigue la transmisión y narración del partido por la señal de DirecTV Sports, ESPN 2 y Movistar Partidazo Liga de Campeones. Mira las principales incidencias por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com.

Barcelona vs. Liverpool: horarios en el mundo:

Perú: 2:00 p.m. | ESPN 2

México: 2:00 p.m. | ESPN 2

Colombia: 2:00 p.m. | ESPN 2

Ecuador: 2:00 p.m. | ESPN 2

Chile: 4:00 p.m. | ESPN 2

Argentina: 4:00 p.m. | ESPN 2

Brasil: 4:00 p.m. | ESPN 2

España: 9:00 p.m. | Movistar Partidazo

Con el campeonato español en el bolsillo, el Barça ya puede enfocarse plenamente en su dos últimos partidos para intentar llegar a la final de la Champions, que no ha vuelto a alcanzar desde 2015, fecha de su último triunfo.



"Es un partido importante, pero sobre todo un partido en que se puede transmitir mucha ilusión a nuestra gente", dijo este martes el entrenador barcelonista, Ernesto Valverde, en rueda de prensa.



El técnico azulgrana, que logró su segunda liga consecutiva al frente del Barça y la octava del equipo en once años, no duda en apuntar a Leo Messi como su principal baza de cara al encuentro del miércoles.

Enfrente estará un temible Liverpool, que sigue peleando por el campeonato inglés, donde marcha segundo a un solo punto del líder, el Manchester City, a dos partidos del final.



Esta lucha por el campeonato inglés, que no gana desde hace 29 años, puede pesar en Anfield, que se enfrenta el sábado al Newcastle.



"Nadie tiene que pensar en ese partido, sería un error jugar contra el Barcelona con otro partido en mente. Queremos un resultado mañana que nos dé una posibilidad de pasar en casa", dijo este martes el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp. AFP

Barcelona vs. Liverpool: alineaciones probables:

Barcelona : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suárez, Coutinho (o Dembélé). Entrenador: Ernesto Valverde.



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino (o Sturridge), Mané. Entrenador: Jürgen Klopp.



► Está en deuda: Klopp recibió durísima crítica previo al Barcelona vs. Liverpool por Champions



► Cuatro fuera por decisión técnica: la lista final de Valverde para el Barcelona vs Liverpool de Camp Nou



► Fantasmas del pasado: la hora de la verdad de Coutinho en la previa del Barza-Liverpool por Champions



► Horarios, guia TV y canales del Barcelona vs. Liverpool en Camp Nou por semis de la Champions League