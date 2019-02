A seguirlo ahora: el ‘Mbappé zurdo’ que mirará a Abidal en el Barcelona vs. Lyon de Champions League

No solo es el partido en Francia, también es el seguimiento a Ferland Mendy, lateral izquierdo del Lyon que es considerado en su país como el ‘Mbappé de los zurdos’. En medio del Barcelona vs. Lyon por octavos de la Champions League, los catalanes mirarán el rendimiento de Mendy, jugador de 23 años que podría ser el reemplazo de Jordi Alba para el futuro. Los rumores en el mercado de fichajes de verano continúan en el fútbol de Europa.



¿Por qué Mendy? En Francia es comparado con el Mendy del Manchester City, dado que a su edad – de acuerdo a ‘France Football’ – no hay nadie mejor que él en su puesto. Rechazado por el PSG cuando era un menor de edad, Ferland atrae a varios equipos en Europa, especialmente a Eric Abidal, secretario técnico del Barcelona que le interesa el futbolista, dado que juega en su puesto y puede ser un gran fichaje para el futuro del Barca.



Mendy también es amigo de Ousmane Dembélé, por lo que si llega a la tienda catalana, el jugador se sentiría como en casa. Se conocieron cuando el futbolista ni siquiera figura en el mapa del fútbol y pasaba su tiempo en Evreux, donde es el ex Borussia Dortmund.



¿A cuánto asciende la ficha de Mendy? Entre 35 a 40 millones de euros, de acuerdo a medios europeos. En el Barcelona vs. Lyon no solo se espera que gane el equipo de Ernesto Valverde, también se sigue de cerca a este jugador, en donde sería bueno que haga problemas a la banda derecha culé para reafirmar el seguimiento y futuro en la tienda blaugrana. Apunten su nombre: Ferland Mendy, el jugador a seguir en la Champions League.