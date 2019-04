¿Coutinho ante su futuro club? El morbo del Barça-United por la partida del brasileño a Old Trafford en 2020

El Barcelona vs Manchester United , de cuartos de final de la Champions League 2019 , podría representar para el club inglés la oportunidad perfecta para acercarse a ese jugador, que según 'The Sun', ocupa un puesto de privilegio en la agenda de fichajes de Solksjaer de cara al 2019-20. Hablamos de Philippe Coutinho.



Tal como indica la citada fuente, el Manchester United sería uno de los pocos clubes que podría pagar los más de 100 millones de euros que el Barcelona pedirá por dejar salir al brasileño. Sabe que no vive su mejor momento en Camp Nou y aprovecharía esta situación para convencerlo de ser un 'Red Devil'. Pero... ¿qué piensa el '7' azulgrana?

Según publicó el diario 'Sport' hace un par de semana, Coutinho ya medita salir del FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano. No se encuentra cómodo en Camp Nou y ya se lo ha hecho saber a sus compañeros brasileños del vestuario. Sin embargo, no ha habido conversaciones con la directiva sobre el tema.



"La idea que está madurando Coutinho no es fruto de un calentón ni del desasosiego de verse relegado al banquillo, sino que la viene analizando desde que vio que las cosas no le salían en el club azulgrana", publica la citada fuente.



Coutinho vs Manchester United

Coutinho está llamado a ser titular este miércoles en el Barcelona vs Manchester United , que en su ida de cuartos de Champions League se jugará desde las 2 de la tarde (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina través de la señal de FOX Sports.



Recordemos que el FC Barcelona llega a este partido de Champions League tras eliminar en octavos al Lyon de Francia. Mientras que el Manchester United hizo lo propio ante el PSG.

Revisa las últimas noticias del Barcelona vs Manchester United

