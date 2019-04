La confesión de Coutinho a tres días del Barcelona vs. Manchester United

No está dando su mejor fútbol, aún no entiende bien el ADN del fútbol del Barcelona, pero se siente como en casa y gana títulos. Cuando se habla de que Philippe Coutinho puede ser moneda de cambio de Ernesto Valverde, el brasileño confiesa que juega en el mejor club de España y que planea más aventuras con el resto de sus compañeros en el equipo culé. A tres días del Barcelona vs. Manchester United , el seleccionado de habla de todo un poco.



En una entrevista con el diario ‘Daily Mirror’ de Inglaterra, Coutinho resaltó sus primeras dos temporadas con los azulgranas. “Esta es mi segunda temporada en el Barcelona. He ganado títulos, pero siempre he sido un jugador ambicioso y exigente. Quiero más y más. Quería jugar en el fútbol español y ahora estoy en el mejor club de España. ¿Qué más puedo pedir?".



Asimismo, también habló sobre el duelo de cuartos de final de la Champions League del miércoles. "Es complicado describir lo que tienes que hacer para ganar contra este equipo. Para empezar, el Manchester United tiene un gran portero y grandes jugadores en ataque. Será normal que los aficionados del United nos abucheen a mí y a Luis Suárez. Eso es normal en Old Trafford, debido al equipo en el que jugábamos nosotros. Pero no será ningún problema. Sé que los partidos contra el Manchester United son especiales. Aprendí lo que significaron durante mi tiempo en Liverpool cuando lo vivimos tan intensamente con los aficionados. Tengo esos duelos marcados en mi memoria y, aunque era una etapa diferente, si Barcelona elimina al United de Europa, será una doble satisfacción personal para mí".



Barcelona visita este miércoles al Manchester United de Paul Pogba, Romelu Lukaku y compañía, en lo que será uno de los duelos más atractivos de la presente edición en su fase de cuartos de final. Ya falta poco para que vuelva la Champions.



