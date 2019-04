¡Nadie lo tenía! Estrella del Barcelona recibe el alta médica y podría jugar ante United por Champions

Para alegría de todos los aficionados. El delantero francés Ousmane Dembélé recibió el alta médica, informó el Barcelona , por lo que estará a disposición para el partido de este miércoles ante Manchester United por la ida de cuartos de final de la Champions League 2019.



"Dembélé ha recibido ya el alta médica. El francés ha superado la ruptura muscular en el bíceps femoral que se hizo en el muslo izquierdo contra el Olympique de Lyon y volverá a estar disponible para Valverde", dijo el club en un comunicado. Recordemos que el francés no juega desde el 13 de marzo.



El Barcelona se enfrenta el miércoles al Manchester United en Old Trafford buscando una victoria que le encarrile la eliminatoria en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, una fase que no ha superado desde la temporada 2014-2015.



El equipo 'Azulgrana' no puede llegar en mejor momento a este duelo con la Liga en el bolsillo tras ganar al Atlético de Madrid (2-0) el fin de semana, dejándolo once puntos por detrás en Liga. Un triunfo con goles de sus dos principales artilleros, Luis Suárez y Leo Messi, que llegan en racha al encuentro contra el United.



► No va más en el Real Madrid, pero… tendrá una cláusula anti Barcelona en el mercado



► Confirmado el nuevo formato con dos sedes: así será la Copa América 2020



► Llega Hazard y ahora activan el plan Pogba: el descartado para que vaya al Real Madrid



► Selección peruana: tres resultados que acercan a la Sub-17 al Mundial