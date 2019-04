Con una estrella de regreso: la lista del Barcelona para enfrentar al Manchester United por Champions Legue

Barcelona visita este martes a Manchester United en Camp Nou por la ida de los cuartos de final de Champions League. El equipo dirigido por Ernesto Valverde tiene la gran oportunidad de sacar un resultado positivo y llegar con tranquilidad a la vuelta en Camp Nou. Este lunes se dio a conocer la lista.

Aunque no existe una gran novedad, se podría resaltar a Ousmane Dembélé vuelve a ingresar a la nómina, aunque aun no tiene el alta médica, y a Jean-Clair Todibo, que no está inscrito para esta competición.

La principal duda para el miércoles será la de Dembélé , lesionado tras el partido de vuelta de los octavos de final ante el Lyón y baja desde entonces. El francés viaja y podría recibir el alta mañana mismo, después del entrenamiento que el equipo hará en Old Trafford.

Son baja Rafinha Alcántara (de larga duración) y Thomas Vermaelen, que con unas molestias en la pierna izquierda no viajará a Manchester.



La lista completa está compuesta por Ter Stegen, Cillessen e Iñaki Peña; a los defensas Semedo, Piqué, Todibo, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Sergi Roberto y Umtiti; a los medios Rakitic, Busquets, Arthur, Aleñá y Arturo Vidal, así como a los delanteros Coutinho, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Malcom y Boateng.



La vuelta del partido por Champions League se jugará el martes 16 en el Camp Nou. De lograr la clasificación, los azulgranas tendrían grandes opciones de levantar el trofeo que no poseen desde la temporada 2014/15.

