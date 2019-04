No entrenó y será baja: duro golpe para los 'Red Devils' para el Barcelona vs. Manchester United

No entrenó previo al Barcelona vs. Manchester United y suenan todas las alarmas en Old Trafford de cara al partido más importante de la temporada. Enfrente a Lionel Messi, Luis Suárez y el mejor equipo de LaLiga, Ole-Gunnar Solskjaer no podrá con el talentoso mediocampista Ander Herrera , quien sufriera el pasado domingo una lesión en el cuádriceps. De este modo, el técnico noruego deberá suplirlo con algún futbolista en su banquillo de los suplentes, que por el momento no ha sido confirmado a la prensa de Inglaterra.



Con 29 años y titular indiscutible en el esquema de Solskjaer, Herrera maneja los hilos del mediocampo de los ‘Red Devils’, por lo que lo extrañarán en Old Trafford. No es de marcar muchos goles, puesto que apenas tiene dos en la presente temporada, pero sí se ha destacado bajo el orden que ha pedido el entrenador desde su vuelta a Manchester. Barcelona no es de agradecer las lesiones, pero sí sentirá un alivio no enfrentando al español.



Por otro lado, Marcus Rashford y Nemanja Matic estarán probablemente disponibles el miércoles, anunció este martes su entrenador.



"Ha necesitado más tiempo de calentamiento. Participó al final del entrenamiento. Veremos mañana. Con un poco de suerte, estará listo", declaró el noruego, sobre Rashford, con molestias en un tobillo. "Esperamos que Nemanja pueda estar listo. Ander (Herrera) es probablemente baja. Eric (Bailly) y Antonio (Valencia) serán definitivamente baja", añadió Solskjaer en rueda de prensa.



Por su parte, Alexis Sánchez, con problemas en una rodilla, participó este martes en su primer entrenamiento desde principios de marzo. El goleador chileno no jugará de todas maneras contra el Barça. "Estará probablemente en el equipo contra West Ham, el sábado, pero no en el equipo de mañana", explicó el entrenador escandinavo.



► Tabla de posiciones de LaLiga Santander: ingresa aquí para ver cómo van tus equipos en la Primera División de España



► ¡'Bombazo'! PSG se lleva a Alex Sandro por 50 'kilos' y la Juventus busca en Real Madrid a su reemplazante



► No va más en el Real Madrid, pero… tendrá una cláusula anti Barcelona en el mercado



► ¿Te vas del Real Madrid? Agente de Bale habló sobre la chance de regresar a la Premier League



► Selección: resultados que acercan a la Sub-17 al Mundial