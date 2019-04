¿Presión? Piqué habló de la 'barrera' de los cuartos de final del Barcelona en Champions League

Gerard Piqué aseguró este martes, la víspera del duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y el Manchester United , que el equipo azulgrana no tiene presión tras cuatro años sin levantar la 'Orejona', sino "ilusión por volver a ganarla otra vez".



"Llevamos muchos años en esto la mayoría de jugadores del vestuario. Muchos hemos tenido la suerte de ganarla más de una vez. Lo que tenemos es mucha ilusión de levantarla otra vez. Presión tendríamos si lleváramos diez años sin levantarla o no la hubiéramos levantado juntos", afirmó en la sala de prensa de Old Trafford.



El central, que debutó como profesional en las filas del Manchester United, alertó sobre los peligros del equipo mancuniano, por mucho que los 'diablos rojos' no pasen por su mejor momento.



"El partido que jugaron contra el PSG es un gran ejemplo. Creo que aquí el PSG jugó mejor y marcó en la segunda parte, pero nunca puedes dejarlos vivos. Si puedes matar el partido, debes hacerlo. Tienen una gran historia y lo demostraron en la vuelta en París, aunque jugaran muchos jugadores de la cantera", advirtió.



"El United, desde que llegué aquí, siempre ha sido el equipo grande de Inglaterra. Es el que ha ganado más ligas. Todos los equipos grandes, también pasa en Italia y España, pasan por mejores y peores momentos. Son etapas de transición", insistió.



Para evitar correr la misma suerte que el conjunto parisino, Piqué insistió en la importancia de controlar las jugadas a balón parado y no permitir los contraataques.



"Me imagino un partido donde tendremos el balón, intentaremos tener el control. Ellos intentarán salir a la contra, tienen jugadores rápidos y fuertes, como Rashford y Lukaku. Tendremos que estar atentos a las vigilancias", resumió.



Piqué reconoció que el de este miércoles será un partido "muy especial" para él por los años que militó en las filas del Manchester United. "Llegué aquí como un niño con 17 años y salí con 21 como un adulto", aseguró el catalán.



"Aprendí muchísimo, no solo en el campo, sino fuera. Tuve aquí mis primeras experiencias como profesional, jugando con grandes nombres. Y fuera del campo hice mis locuras, como sabéis, pero también aprendí", relató el '3' azulgrana.



El central compartió equipo con Ole Gunnar Solskjaer, actual técnico del equipo inglés, del que subrayó que guarda un gran recuerdo por la ayuda que le brindó en aquel momento.



"Cuando llegué aquí tenía diecisiete años, era muy joven y él era uno de los veteranos. Me ayudó muchísimo a adaptarme al club, al país y a la ciudad", recordó el defensa, antes de reconocer "el buen trabajo" que el noruego está haciendo en el banquillo de Old Trafford.



Gerard Piqué reconoció que su equipo está en un gran momento, pero no se mostró confiado para una eliminatoria que, sin embargo, ve distinta que la que apeó a los azulgranas de la Champions la última temporada en Roma.



"Es algo que sucedió. Pasa a veces en el mundo del fútbol y hay que aprender. Nos caímos y nos levantamos otra vez. Ha habido episodios duros como futbolista del Barça. El de Roma, las semifinales contra el Bayern en las que nos golearon... Pero los buenos (momentos) ganan de goleada", admitió Piqué. EFE

► No va más en el Real Madrid, pero… tendrá una cláusula anti Barcelona en el mercado



► Confirmado el nuevo formato con dos sedes: así será la Copa América 2020



► Llega Hazard y ahora activan el plan Pogba: el descartado para que vaya al Real Madrid



► No todo es color de rosa: las dos primeras víctimas que cobrará la llegada de Hazard a Real Madrid