¡¿Qué hiciste De Gea?! Lionel Messi aprovechó el error y marcó el 2-0 del Barcelona-United [VIDEO]

No se puede creer. El delantero argentino Lionel Messi volvió a adelantar al Barcelona en el duelo contra Manchester United por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. La estrella y capitán del conjunto 'Azulgrana' se mandó con un muy esquinado disparo que el portero David De Gea parecía tener controlado, hasta que la pelota terminó por meterse en lo más profundo de la red.

La jugada previa a la segunda anotación del partido se produjo apenas a los 20 minutos del pitazo inicial, luego de una gran recuperación del Barcelona en el campo rival, que Messi - como ya es costumbre - resolvió con un sutil remate con la derecha desde fuera del área, tras una floja respuesta de De Gea.

Recordemos que el primer gol de Messi en este duelo entre Barcelona ante Manchester United llegó a los 16 minutos de la primera parte. En una tremenda jugada individual, el internacional con la selección de Argentina se sacó la marca de un jugador del cuadro inglés, le pegó de zurda y mandó la pelota a un lado imposible - esta vez - para el portero David De Gea.



Barcelona repitió el ataque del primer partido, con Philippe Coutinho, Luis Suárez y Lionel Messi en el once, para intentar certificar su pase a semifinales de la Champions ante un Manchester United sin su delantero referencia, Romelu Lukaku.



Con la ligera ventaja de 1-0 en Old Trafford por la ida, el técnico de la escuadra 'Azulgrana', Ernesto Valverde, optó por alinear de inicio a Coutinho en ataque y reservar al francés Ousmane Dembélé, recién recuperado de una lesión, como revulsivo en el banquillo.



Por parte de los 'Red Devils', el noruego Ole Gunnar Solskjaer dejó en el banquillo a su delantero belga Romelu Lukaku para dar entrada al francés Anthony Martial y también incluyó en el once al centrocampista Jesse Lindgard y el defensa Phil Jones.



