Falta una semana para el choque entre Barcelona y Napoli, el cual se deberá disputar en el estadio Camp Nou. Sin embargo, Aurelio De Laurentiis, presidente del cuadro italiano, se mostró en contra de que el partido se juegue en territorio catalán, teniendo en cuenta el aumento del número de casos por COVID-19 que se han presentado en los últimos días.

“Si decidieron que la Champions se juega en Portugal y la Europa League en Alemania, nosotros también podríamos ir allí. No entiendo por qué debemos ir a una ciudad que en este momento tiene grandes problemas. Espero por ellos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, ‘se desatará el infierno’”, dijo a Sky Sports.

El mandamás del cuadro napolitano no se guardó nada y arremetió contra la UEFA, a quien acuso de hacer oídos sordos ante las peticiones de la institución que preside.

“Llamo a la UEFA todo el rato, pero es vergonzoso. Escuchas desde España grandes miedos y ellos pasan del tema. Parece que estamos en el colegio, en la UEFA nadie sabe hacer negocios, y además con nuestro dinero. Hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo”, añadió.

Barcelona y Napoli se enfrentarán el próximo 8 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. La ventaja la tienen los catalanes tras el empate en Italia (1-1) conseguido el 15 de febrero pasado. El ganador de esta serie se medirá con Chelsea o Bayern Munich en cuartos de final.

