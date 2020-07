Lo que parecía un tema medianamente resuelto, vuelve a ponerse en duda, pues pese a todas las medidas sanitarias que ha adoptado el fútbol mundial para volver, la pandemia del coronavirus no da tregua. El Barcelona vs Napoli, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, podría no jugarse en el Camp Nou, debido, precisamente, al rebrote de contagios en Catalunya. La UEFA ha pedido garantías.

Así lo adelanta el programa catalán ‘El Mòn’ a ‘R’AC-1′ este jueves, que ha manifestado su preocupación por el aumento de casos de COVID-19 y ha solicitado garantías al Departamento de Salud catalán. El máximo organismo que rige el fútbol europeo quiere asegurarse de que si el partido finalmente se juega en el Camp Nou, se hará con todas las medidas de seguridad.

Hay confianza en Can Barça

Por su parte, el FC Barcelona aún no se ha manifestado, pues ve natural esta preocupación de la UEFA y la inspección que solicita como parte del procedimiento. Los azulgranas ya han manifestado anteriormente su deseo de jugar el boleto a cuartos en su recinto y espera que así sea.

De acuerdo al medio ‘Mundo Deportivo', las autoridades sanitarias catalanas aseguran que se puede jugar en Barcelona, pese al innegable registro del rebrote de casos.

A la fecha, según cifras oficiales, el número de brotes de coronavirus en España asciende a 527, de los cuales, el 60 % se sitúan en Catalunya y Aragón.

¿Dónde más podría jugarse?

Pero no solo Barcelona estaría bajo la lupa, la UEFA también está siguiendo el mismo protocolo en Manchester, Turín y Múnich. La alternativa al Camp Nou o a algunos de estos escenarios sería Lisboa, donde está previsto que se jueguen las eliminatorias de cuartos, semis y la final de la Champions.

Hace unos días, además, el medio luso ‘O Jogo’ publicó que tanto Guimaraes como Porto están preparadas para recibir el partido si es necesario.

