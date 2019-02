Barcelona vs. Lyon EN VIVO ONLINE: pronósticos, apuestas, estadísticas del partido por Champions League

Los octavos de final de la Champions League se reinician hoy con el Barcelona vs. Lyon por los octavos de final, en un compromiso que será de grandes focos para los apostadores y amantes del fútbol. Los azulgranas parten como favoritos para llevarse la victoria en el terreno francés; sin embargo, se cruzan con el mejor momento del Olympique , que marcha tercero en la Ligue 1.

Depor te trae la mayor información sobre el Barcelona vs. Lyon con todos los datos en la previa, pronósticos, apuestas, estadísticas, cómo llegan, canales de TV para ver fútbol en vivo y los horarios en el mundo para no perderte a detalle el partido de Champions League.

Barcelona y Lyon se han enfrentado en numerosas ocasiones, sin embargo, hace mucho que no se ven las caras en la Champions League. Desde el 2009, no habían vuelto a cruzarse sus caminos. Cabe señalar que en los seis duelos disputados desde 2001, Olympique de Lyon nunca han conseguido la victoria, mientras que el Barcelona se llevó los triunfos en cuatro ocasiones. Eso sí, en sus últimas dos visitas se conformaron con el empate.

El equipo azulgrana buscará el triunfo ante el Lyon por Champions League. El equipo azulgrana buscará el triunfo ante el Lyon por Champions League. Composición

¿Cómo llega el Barcelona para el partido por Champions League?

Barcelona no pasa por un buen momento, al menos en lo que a su juego se refiere. Los culés, comandado por Ernesto Valverde no han sido capaces de recuperar su merjo versión, en gran medida debido a las molestias que ha tenido su jugador estrella, Lionel Messi, quien sufrió un fuerte golpe ante Valencia por la Liga Santander.

A pesar de ellos, el técnico azulgrana cuenta con la confianza de su equipo y la mejor forma de devolverle la confianza a sus hinchas si hoy consiguen un triunfo. Después de lograr el primer lugar en su grupo por Champions League , el conjunto catalán buscará un buen resultado que le permita afrontar el duelo de vuelta con garantías, y para ello tendrá que mejorar sus actuaciones como visitante, ya que solo ha cosechado un triunfo en sus cuatro últimos desplazamientos.

¿Cómo llega Olympique de Lyon para el partido de Champions League?

El Lyon llega en su mejor momento, es tercero en la Ligue 1, un campeonato dominado con autoridad por el PSG, y ha logrado seis victorias en sus siete partidos más recientes entre la propia liga y la Copa de Francia. Su clasificación a octavos de final de la Champions League fue muy accidentada, quedando en segundo lugar del grupo F con 8 unidades.

Como equipo local, el Lyon solo ha caído en uno de sus cinco últimos compromisos, y tiene en la victoria al todopoderoso PSG su mejor precedente de cara a confiar en un posible triunfo frente a uno de los grandes favoritos al título.

Pronósticos del Barcelona vs. Lyon

Jugar de visitante siempre será complicado, pero la calidad de jugadores que tiene el Barcelona hace pensar que no sentirán presión para enfrentar al Olympique de Lyon hoy, desde las 15:00 horas por octavos de final de la Champions League.

Durante el partido, es probable que Lyon busque en mostrar lo mismo que hizo en su victoria ante el PSG; sin embargo, los azulgranas encontrarán los espacios para aprovechar hacer daño en el área contrario.

La potencia y calidad que tienen los dirigidos por Ernesto Valverde en comparación a su rival de turno será notorio. Además, esta misma plantilla no va a querer que se repita su última visita a Francia cuando fueron goleados por el PSG. De esta manera, el triunfo azulgrana es más factible.

Barcelona vs. Lyon: casas de apuestas

En Europa, las casas de apuestas viven con gran expectativa el duelo entre Barcelona vs Lyon por Champions League. El conjunto culé quiere reencontrarse con las rondas finales después de no jugar las semifinales desde el año 2015. Aunque no parecen en el mejor momento de la temporada, deberían salir vivos de Lyon.

Por su parte, Lyon no podrá contar con Nabil Fekir, probablemente su mejor jugador y que está sancionado por tarjetas amarillas. En el Barcelona Messi, Suárez y Dembele parecen algo lejos de su punto óptimo por diferentes motivos.

La primera apuesta que vamos a hacer en este partido es que hay más de 2.5 goles combinados, lo cual se paga a 1.53 euros por euro apostado en Bet365. Ambos equipos atacan mejor de lo que defienden.

Sergio Busquets reconoció en la rueda de prensa previa al partido que el Barcelona está sufriendo más de la cuenta en los partidos de visita de la Champions Leagu e en los últimos años. Que los de Lyon ganen o empaten se paga a 2.10 euros por euro apostado en Bet365.

Finalmente, los que piensan en que el Barcelona puede ganar este partido tienen una cuota de 1.80 euros por euro apostado en Bet365.