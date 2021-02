Barcelona y PSG chocarán este martes, en el retorno a la competencia de la Champions League. Pensando en ese duelo, el extremo azulgrana Ousmane Dembélé recordó la impresionante remontada de los culés en la temporada 2016-17.

“Creo que ese partido pasará a la historia, sobre todo la del Barcelona. El 4-0 en el partido de ida es muy difícil de remontar para cualquier equipo de Europa, incluso de la Champions League. Pero lo hicieron con un gran equipo con jugadores como Neymar, Leo o Andrés Iniesta. Como dije, creo que pasará a la historia”, expresó en entrevista para el área de prensa del Barcelona.

En ese sentido, Ousmane Dembélé se animó a mencionar la palabra venganza, para luego calificar al PSG como uno de los candidatos para gritar campeón del certamen europeo.

“Exactamente, habrá ambiente de venganza. También gracias a los medios de comunicación que intentan darle vida a las cosas. Sin embargo, no hablamos de eso en la plantilla porque sabemos que será un partido complicado, Conocemos al PSG, son los actuales subcampeones de la Champions y están entre los favoritos para ganar el título”. admitió.

Por otro lado, Dembélé destacó su evolución desde que arribó al Barcelona. “Físicamente pienso que he cambiado. Cuando llegué aquí, era muy frágil. Yo estaba empezando como profesional en el Stade de Rennais y en el Borussia Dortmund, era muy frágil, pero he recorrido un largo camino y me encontré preparados físicos aquí y empezó a cambiar. todo cambió”, indicó,

Barcelona y PSG empezarán a definir la llave de octavos de final en el Camp Nou el martes, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La vuelta está programada para el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes.





