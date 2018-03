Barcelona vs Roma: fecha, horarios y canales de los cuartos de final de la Champions League

Barcelona y Roma se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League. Los catalanes abrirán como locales en el Camp Nou, en partido a realizarse el miércoles 4 de abril, mientras que la vuelta será el miércoles 11 de abril. Los partidos serán transmitidos por la señal de FOX Sports y ESPN. Los duelos se jugarán a las 2.45 p.m. (hora peruana).



Ramón Rodríguez 'Monchi', director deportivo del Roma, admitió que el Barcelona es el favorito en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, pero advirtió que "nadie dé por muerto" al conjunto italiano.



"No se puede decir que hayamos estado muy afortunados en el sorteo. Es uno de los más difíciles, de los mejores equipos del mundo. Pero cuando uno está en cuartos final de la Champions no hay equipos fáciles", señaló el dirigente andaluz.



"Es evidente que el favorito es el Barcelona, pero que nadie de por perdida eliminatoria ni muerta a la Roma. Vamos con una ilusión muy grande. Esperemos que podamos competir al mismo nivel que ellos", comentó desde Nyon a beIN Sports.



Monchi considera normal que el favoritismo sea muy claro para el Barcelona a la vista del "histórico" de ambos equipos, pero insistió en que van a pelear "al máximo" porque "mientras hay vida hay esperanza". "La eliminatoria está abierta, hay dos partidos, 180 minutos e intentaremos estar a la altura", apuntó.



Respecto a su exequipo, el Sevilla, primero le dio la "enhorabuena" porque "la afición, la institución, se merecían estar en cuartos de una vez por todas".



Monchi comentó que "por muchas razones no lo quería" como rival. "Ellos también tienen un rival complicado, pero, como con la Roma, que nadie dé por muerto al Sevilla", aseguró.