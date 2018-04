Barcelona vs. Roma EN VIVO en un partido de vida o muerte para los italianos, que reciben a los culés en el Olímpico de Roma por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. A televisarse por ESPN 2, este martes (1:45 p.m. hora peruana), el cuadro de Valverde busca clasificarse hacía unas semifinales de la que falta desde hace tres años, lo que intentará impedir un conjunto romano tocado, pero dispuesto a que se produzca el "milagro".



La Roma llega tocado al partido, pues al contundente resultado adverso sufrido en el Camp Nou en la ida se ha unido la derrota sufrida este fin de semana, en casa, ante la Fiorentina.



AS Roma vs. Barcelona: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Perú 1:45 p.m. ESPN 2 Argentina 3:45 p.m. ESPN 2 México 1:45 p.m. ESPN 2 Colombia 1:45 p.m. ESPN 2 Ecuador 1:45 p.m. ESPN 2 Chile 3:45 p.m. ESPN 2 Nueva York 2:45 p.m. California 12:45 p.m. España 8:45 p.m.

Con las bajas del defensa Lucas Digne, lesionado, y del centrocampista Philippe Coutinho, que no puede disputar la "Champions" con el Barça, los azulgranas han viajado a la capital italiana, donde nunca han derrotado al conjunto romano.



Hasta esta eliminatoria, ambos equipos sólo se habían visto las caras en la fase de grupos de la máxima competición continental. En sus dos visitas al Olímpico, el Barcelona encajó una derrota (3-0, la temporada 2001-02) y logró un empate (1-1, en la 2015-16).



Este martes, no obstante, podrá especular con los tres tantos que tiene de renta tras golear, en el Camp Nou, al equipo de Eusebio di Francesco, en un partido en el que el juego del conjunto local brilló bastante menos que el resultado.



Con la Liga prácticamente sentenciada, Ernesto Valverde ha podido dosificar a sus hombres pensando en este encuentro de "Champions".



Así, en la victoria del pasado sábado contra el Leganés (3-0, con triplete de Messi), Samuel Umtiti y Sergio Busquets no jugaron contra el conjunto madrileño y Andrés Iniesta y Jordi Alba empezaron en el banquillo.



Los cuatro volverán a la titularidad ante el Roma, en un once en el que la única duda es saber si el técnico barcelonista apostará por Ousmane Dembelé para acompañar a Leo Messi y Luis

Si en el campeonato liguero los romanos ya han sufrido seis derrotas en casa, la música de la Champions League parece motivar a una plantilla que en el Olímpico ha sabido dar lo mejor de sí misma en las grandes noches europeas.



El meta brasileño Alisson Becker aún no ha encajado goles en Europa en casa, y el Roma confía en esa solidez defensiva para buscar la que sería una auténtica hazaña ante un Barcelona mucho más acostumbrado a estas vitrinas internacionales.



En su historia, el Roma ya logró un 3-0 en casa contra el conjunto catalán, aunque ese resultado llegó en la segunda fase de grupos de la Champions League del curso 2001-02, y no en un encuentro de eliminación directa.



Para el partido, el técnico del Roma, Eusebio Di Francesco, recupera al belga Radja Nainggolan y al turco Cengiz Under, pero no podrá contar con el argentino Diego Perotti, que se quedará fuera de la lista al sufrir problemas físicos.



AS Roma vs. Barcelona: alineaciones probables

Roma: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Under.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho; Messi, Luis Suárez.



Árbitro: Clement Turpin (FRA).



Estadio: Olímpico de Roma.