Barcelona vs Tottenham se enfrentan esta tarde por la última fecha del Grupo B de la Champions League 2018. Los azulgranas, ya clasificados a octavos como primeros, buscarán terminar invictos frente a unos 'Spurs' que se juegan la vida.



Frente a los ingleses, Ernesto Valverde no tiene previsto poner en práctica rotaciones, atendiendo a sus declaraciones tras el partido ante los de Rubi: "Respetamos mucho la competición. Haré la alineación de acuerdo con los intereses del Barça, no del Inter".



Tottenham necesitan firmar el mismo resultado que el Inter de Milán para seguir vivos.



Los de Mauricio Pochettino llegan al Camp Nou con varias bajas de importancia y con dudas, sobre todo en el lateral derecho. Kieran Trippier, el carrilero habitual en el esquema de Pochettino, está fuera por problemas físicos, por lo que Serge Aurier ha asumido la banda en su ausencia.