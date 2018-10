Tan solo miremos hace un par de meses. Malcom fue ‘robado’ de la Roma para ir rumbo a Barcelona a cambio de 41 millones. El brasileño era un pedido de Eric Abidal en el cual se apostaba por la velocidad y regate del delantero. Y lo vimos en la International Champions Cup cuando debutó con la camiseta y precisamente jugó frente al Tottenham , rival a quien se medirá en el Estadio Wembley por la segunda jornada de la Champions League.



Han pasado un par de meses desde ese día y Malcom vive días negros en Cataluña. Ahora no sido convocado por Ernesto Valverde para el partido y, publicando mensajes en su cuenta de Instagram como Twitter, el ex Burdeos tan solo muestra fuerza para este mal momento que vive en la institución culé. Claro, Valverde nunca lo pidió, fue Abidal que lo trajo cuando tenía todo arreglado con la Roma de Monchi, el ex director deportivo del Sevilla.



Malcom no ha jugado un solo minuto con el Barcelona. Ni en La Liga ni Champions League, en lo que muestra que Ernesto Valverde no lo quiere y solo lo usaría en la Copa del Rey.



“Es un jugador joven con proyección que el club piensa que nos puede ayudar. Si es titular o no, dependerá de su rendimiento. Hacía tiempo que se le seguía. Viene rodado de entrenamientos y es una posibilidad que le veamos jugar contra el Tottenham”, había dicho Valverde ese día en Estados Unidos.



Claramente desmarcado del fichaje del extremo internacional, Valverde no sacó a Malcom en el once titular que se medía al Tottenham, pero sí debutó en el segundo tiempo con todos los jóvenes del filial. El encuentro acabó con empate (2-2) y fue justamente Malcom quien, en la tanda de penales, decidió el ganador en favor del Barcelona. Ahora no juega nunca.