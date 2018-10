En el mítico Wembley, en donde el Barcelona alzó una Champions League, Ernesto Valverde tendría vía crucis como técnico azulgrana. En la interna, el vasco gusta a los jugadores, en la interna también, pero una serie de resultados ha chocado hondo en los planes de cara a la temporada. Barcelona no ha ganado en los últimos tres partidos de Liga y la directiva pide respuestas al entrenador de cara al partido contra Tottenham por la fecha 2 de la UCL.



Dos empates y una derrota, tres juegos sin el triunfo, parece algo normal para cualquier equipo, pero para uno como el Barcelona. Con Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho y compañía, los culés solo necesitan saber de victorias frente a equipos con cortes menores como fue el caso del Leganés, Girona y Athletic Bilbao. Por eso, ahora cuando se piden soluciones, queda el mal sabor de jugar frente a un equipo top como el Tottenham.



Recordemos que el Tottenham goleó al Real Madrid en la pasada Champions League, por lo que el partido de este martes no será nada fácil para los azulgranas. Hay que ir con otra cara, con otro juego y concentración al cien por ciento. De no ser así, la derrota puede calar hondo para Ernesto Valverde, quien termina su contrato con el club en la próxima temporada.



El técnico había conversado con los directivos para hablar de su renovación por las próximas dos temporadas. No hay degaste como Luis Enrique y Pep Guardiola, pero sí quieres seguir, debes ganar. Esa es la ley en equipos top como el Barcelona. Ganar a ganar.