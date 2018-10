Bayern Munich y AEK Atenas juegan este martes desde el estadio OACA Spyros Louis por jornada 3 de la Champions League 2018-19. No te lo pierdas. Podrás disfrutar de este vibrante duelo a través de la señal de ESPN y Movistar+ a partir de las 11:55 a.m. en Perú y México. Partidazo.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Bayern Munich y AEK Atenas.



Bayern Munich vs. AEK Atenas: horarios en el mundo

Perú: 11:55 a.m.

México: 11:55 a.m.

Colombia: 11:55 a.m.

Ecuador: 11:55 a.m.

Chile: 1:55 p.m.

Argentina: 1:55 p.m.

El duelo entre bávaros vs atenienses será un choque inédito en este torneo porque nunca antes se han enfrentado. Sin embargo, Bayern Munich llega con el antecedente de que nunca perdió en sus visitas a Grecia donde cosechó tres triunfos y un empate. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Champions.

Luego de unas semanas duras en las que los resultados no lo acompañaban, Bayern Munich volvió a la senda del triunfo ante Wolfsburgo por la Bundesliga. La para por los amistosos FIFA de selecciones le ayudó mucho al elenco de Niko Kovac que sale a cuidar el invicto ante AEK Atenas, club que no ha sumado ningún punto en esta Champions League.

AEK Atenas, en tanto, llega al partido contra Bayern Munich en medio de muchas dudas por el difícil momento que atraviesa: colero en el grupo E de la Champions League y tercero en la Superliga de Grecia a seis puntos del líder PAOK, ponen al equipo de Marinos Ouzounidis como un rival sobre el papel sencillo para los alemanes.

Está claro que Bayern Munich busca, por todos los medios, recuperarse del último empate en Champions League ante Ajax que lo mandó al segundo lugar de la tabla, un lugar incómodo para un candidato al título del torneo europeo.

Bayern Munich vs. AEK Atenas: probables alineaciones



AEK Atenas: Barkas; Bakakis, Lampropoulos, Chygrynskiy, Hult; Galanopoulos, Simoes, Bakasetas, Klonaridis, Mantalos; Ponce.



Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng, Süle, Alaba; Thiago, Robben, Müller, Goretzka, James; Lewandowski