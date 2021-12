Se viene un encuentro decidido para el Barcelona que depende de si mismo para pasar a octavos de final. Los dirigidos por Xavi deberán vencer este miércoles al Bayern Munich en Alemania en el Allianz Arena. Uno de los jugadores a los que deberán detener es Kingsley Coman que estará presente en el duelo.

El extremo francés brindó declaraciones a la prensa a un día del choque entre bávaros y azulgranas. Para Coman, el Barca sigue siendo un gran conjunto: “son un equipo fuerte, va a ser difícil ganarles. Son el Barça, pero tenemos la confianza de ganar aquí en casa. Solo lo conseguiremos si creemos en nosotros mismos”.

Cabe destacar que el Barcelona no le ha ganado al Bayern Munich en sus últimas cinco visitas a la capital bavaresa, que finalizaron con tres derrotas y dos empates.

Por el lado de su permanencia en el club alemán, Kingsley Coman acaba contrato en 2023 y aún no se confirma una renovación: “Me gustaría acabar la temporada y mostrar mi mejor nivel. Vamos a ver que pasa en el futuro. Hemos hablado con el club y vamos a ver si hay novedades. Siempre he tenido intención de jugar en un gran club y el Bayern es uno de los más grandes”.

El francés fue sometido a una intervención quirúrgica en el corazón y ya se ha recuperado de la misma :”Hemos hecho muchas pruebas también tras la operación. Tengo que estar bajo seguimiento del cuerpo médico”. Además agregó que “desde la intervención todo ha ido bien y tengo confianza de que las cosas solo irán a mejor”.





