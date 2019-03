Borussia vs. Tottenham EN VIVO: horarios en el mundo y canales de TV para VER la Champions League

Borussia vs. Tottenham EN VIVO y EN DIRECTO este 5 de marzo se juegan el pase a los cuartos de final de la Champions League. El Signal-Iduna-Park será escenario de un duelo muy complicado para los británicos, que deberán revertir el 3-0 en contra de la ida. El compromiso inicia a las 3:00 pm. y será transmitido por FOX Sports en Latinoamérica. Conoce los horarios en el mundo y los canales de transmisión en diferentes partes del mundo.

Desde hace un mes, el Borussia Dortmund solo ha ganado uno de sus siete partidos, contando todas las competiciones, lo que le ha costado quedar eliminado en la Copa de Alemania y ver cómo el Bayern Múnich le igualó a puntos este fin de semana.

El viernes el Dortmund cayó 2-1 en la cancha del Augsburgo, de la parte baja de la tabla, encajando dos tantos por errores de dos jóvenes defensas; el francés Dan-Axel Zagadou, de 19 años, y el marroquí Hachraf Hakimi, de 20

El técnico Favre insiste desde hace semanas que el equipo está en fase de aprendizaje, un mal momento durante la temporada que es algo normal, por lo que no hay razón para hablar de crisis.

Por su parte, el Tottenham tampoco llega en su mejor momento. Desde la excelente prestación en la ida de octavos, no conoce la victoria (dos derrotas, un empate). Pero tiene una cita con la historia, clasificarse por segunda vez para cuartos, tras 2011, y además cuenta de nuevo con Harry Kane, que tampoco estuvo en el primer partido.

Ausente seis semanas por una lesión en un tobillo, la estrella inglesa ha vivido un regreso difícil, sin buenos resultados, mientras que la tropa dirigida por el argentino Mauricio Pochettino sobrevivió a su baja de una manera más que digna.

Borussia vs. Tottenham: posibles alineaciones

Tottenham : Lloris, Vertonghen, Alderweireld, Aurier, Sánchez, Foyth, Sissoko, Eriksse, Lucas Moura, Winks y Son Heung-Min.



Borussia Dortmund: Bürki, Toprak, Diallo, Hakimi, Zagadou, Witsel, Delaney, Götze, Dahoud, Pulisic y Sancho.



¿Qué canales transmitirán el Borussia vs. Tottenham por Champions League

La lista que se publica a continuación, corresponde a partidos en vivo , diferidos o via pago por evento son transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo Señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio.

Argentina: FOX Sports

Brasil: Esporte INterativo Plus, Esporte Interativo

Canadá: DAZN

Chile: FOX Sports Cono Sur, FOX Sports 1, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Francia: RMC Sports 2, RMC Sports en direct

Alemania: Sky Go, Sky Sports Bunesliga UDH, SKy Sports 2/HD

Internacional: UEFA Champions League App

Japón: DAZN

México: FOX Sports, FOX Play Norte

Perú: FOX Sports

España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Reino Unido: BT Sport 4KHD, BT sports 2, BT Sport Liev, BBC Radio 5 Live

Estados Uidos: Univisión NOW, Galavisión, Univisión Deportes En Vivo



¿Cómo ver el Borussia vs. Tottenham en vivo por app móvil?

Si no te encuentras en casa y deseas ver fútbol en vivo en cualquier dispositivo móvil, te indicamos los siguientes pasos para hacerlo de la manera correcta. No es complicado, ya que solo debes descargar la app de FOX Play, el canal que tiene los derechos de transmisión de la Champions League en tu celular, suscribirte con todo lo que te pide la app y disfrutar de todos los partidos.

▷ Descargar aquí la app para ver el Borussia vs. Tottenham por Champions League vía FOX Sports

Horarios en el mundo para ver el Borussia vs. Tottenham

México: 2:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Argentina: 5:0 pm

Uruguay: 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Chile: 5:00 pm

Brasil: 6:00 pm

Reino Unido: 8:00 pm

España: 9:00 pm

Japón: 5:00 am (6 de marzo)



Últimos partidos del Borussia

09/02/19 Borussia 3-3 Hoffenheim - Bundesliga

13/02/19 Tottenham 3-0 Borussia – Champions League

18/02/19 Nuremberg 0-0 Borussia – Bundesliga

24/02/19: Borussia 3-2 Bayer Leverkusen – Bundesliga

01/03/19: Augsburgo 2-1 Borussia – Bundesliga



Últimos partidos del Tottenham

10/02/19 Tottenham 3-1 Leicester City – Premier League

13/02/19 Tottenham 3-0 Borussia - Champions League

23/02/19 Burnley 2-1 Tottenham - Premier League

27/02/19 Chelsea 2-0 Tottenham – Premier League

02/03/19 Tottenham 1-1 Arsenal – Premier League