Carlo Ancelotti se sentó este lunes 10 de octubre en la sala de prensa del estadio del Legia para analizar el partido del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo F de la Champions League, una cita en la los de la ‘Casa Blanca’ pueden sellar el pase a los octavos virtualmente cerrado. Resultado que le permitiría llegar al Clásico con el anímico en alto, además de poder centrarse en LaLiga en un mes tan cargado de partidos.

En esa línea, el estratega italiano confirmó la presencia de Karim Benzema, quien volverá a las canchas y estará desde la partida ante Shakhtar en Varsovia: “Karim (Benzema) está bien, está bastante claro que mañana va a empezar el partido, va a jugar como Kroos, como Mendy que están frescos y que van a jugar”

En cuanto a Vinicius, el técnico valora no alinearle de inicio contra el Shakhtar. “Vini es uno de los jugadores que tengo que evaluar. Ha jugado todos los partidos, también jugó el sábado por la noche, y además está el viaje de hoy”, añadió.

Carletto sabe que su equipo puede meterse mañana de forma matemática en los octavos de la Champions. “Clasificarse en la fase de grupos es el primer objetivo de la temporada. Cuanto antes, mejor. Esto te puede dar más energía para la competición nacional, pero hay que tener en cuenta que el Real Madrid en la Champions no puede pensar en no jugar un partido serio. Si tenemos la suerte de pasar mañana, vamos a jugar dos partidos completos y los vamos a querer ganar”, puntualizó.

Eso sí, Ancelotti no quiso desvelar el ‘11′ que usará, mucho menos si usará a Hazard: “Puede ser que salga de inicio o no. No tengo muy clara la alineación. Los que no han jugado van a jugar y el resto los voy a evaluar con el cuerpo técnico y los médicos”.

Por último, el DT del elenco merengue reconoció que “no vi el partido del Barcelona contra el Celta. A veces puede pasar que puedes ganar si no cumples al 100% en los partidos. El aspecto motivacional o mental es muy importante. Si ganas sufriendo, que es normal en el fútbol, demuestras carácter y competitividad. Ahora los partidos están mucho más igualados. Casi todos los equipos están bien organizados defensivamente y te cuesta marcar. Es difícil abrir el marcador en el fútbol actual”, indicó.

Real Madrid vs Shakhtar: a qué hora juegan y dónde verlo

El partido se llevará a cabo en el Estadio Municipal Mariscal Józef Piłsudski de Varsovia desde las 02:00 p.m. (hora peruana) y será televisado por las señales de ESPN y STAR Pus para Latinoamérica. También podrá ser visto por FOX Sports 2 en Argentina, HBO Max en Brasil y México, así como en Movistar Liga de Campeones, Movistar+ en España.

