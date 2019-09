''No me voy a matar si no gano la Champions'': Guardiola habla de sus chances de campeonar con el City

► Ya es hora de despertar: los decepcionantes números de Eden Hazard que no justifican sus 100 millones



Considerado como uno de los mejores entrenadores en la actualidad, últimamente ha Josep Guardiola se le ha criticado muchísimo el hecho de que no haya podido campeonar la Champions League desde su salida del Barcelona. El DT español ha pasado por grandes clubes como el Bayern Munich y, ahora, en el Manchester City , y continúa sin poder levantar la 'Orejona' hasta la fecha.

Es así que en la rueda de prensa previo al duelo contra el Dinamo Zagreb por la segunda jornada de la Champions, Guardiola aprovechó los medios para zanjar nuevamente el tema de su ''mala fortuna'' en el torneo continental. El español fue preguntado por la conquista de la Copa de Europa, uno de los títulos más prestigiosos de la historia, pero fue más que contundente con su respuesta.



" Quiero ganar la Champions, pero si no lo hago, no cambiará mi vida. No me voy a matar por no hacerlo. Sería más feliz, pero no cambiaría nada en mi vida privada", fueron las palabras que usó el técnico catalán sobre la posibilidad de campeonar con el City en esta edición del torneo. Cabe mencionar que la obsesión de la prensa con la 'Orejona' se debe a que Pep ganó la Champions con el Barça, pero no ha podido repetir el plato.



Es así que el extécnico del conjunto 'Azulgrana' dejó claro que no está obsesionado con el título y mucho menos se siente presionado por el club de ganarlo: "Es imposible llegar y hacerlo sin la sensación de que queremos hacerlo. Probamos la primera temporada y probamos la segunda temporada cuando estábamos listos para cuatro competiciones", explicó.



No obstante, Guardiola señaló también que el éxito europeo del City es el siguiente paso para un club que ya ha dominado la Premier League durante las dos últimas campañas, por lo que la Champions seguirá siendo un objetivo, más no uno indispensable: "Sí, definitivamente, pero a veces no se puede ganar, o no sale", sentenció el DT catalán.



