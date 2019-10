''Le toca decidir si quiere ser 'top' o de nivel medio'': el último consejo de Antonio Conte a Lautaro

Palabras del míster. Antonio Conte, técnico del Inter de Milán , consideró este martes que el argentino Lautaro Martínez se está convirtiendo en un delantero completo y que dependerá de su trabajo si llega a ser "un jugador 'top'" o uno de nivel medio. El '10' de los italianos arrancó con buen pie en la temporada, en la que ya se destaca como una de las figuras de los 'neroazzurros'.



Conte motivó de esta forma a Lautaro en la rueda de prensa previa al partido por la tercera jornada de la Champions League 2019-20 contra el Borussia Dortmund, después de que el argentino se luciera con un doblete y un penalti conseguido en el último triunfo liguero contra el Sassuolo (4-3).



"Lautaro debe trabajar, debe trabajar y ya está. No debe pensar que el gol es todo para un delantero, porque para mí no es así. Debe trabajar para el equipo, está creciendo mucho, se esta convirtiendo un delantero completo. Nos gusta cuando da asistencias y cuando marca", afirmó Conte, sobre el presente futbolístico de su dirigido.



"Tiene mucho por crecer, tiene potencialidades importantes, le toca a él decidir si quiere convertirse en un jugador 'top' o si quiere quedarse como uno de nivel medio", sentenció. El italiano, un técnico muy exigente con sus jugadores, no quiere que Lautaro se deje condicionar por los elogios recibidos. En su segundo año en el Inter, el argentino lleva cuatro goles en la Serie A y uno en la Champions, anotado contra el Barcelona en el Camp Nou.

¿De quién más habló Conte en el Inter?

En la rueda de prensa, organizada en San Siro, Conte se refirió también al uruguayo Diego Godín y subrayó que el exzaguero del Atlético Madrid se está todavía acostumbrando a jugar en una defensa de tres y en un sistema táctico muy distinto al que seguía en España. En su nueva experiencia en Milan, el central juega de defensa lateral en la línea de tres, una posición en la que se le requiere un gran trabajo atlético.



"Para Diego ha cambiado la manera de jugar. Está trabajando mucho a nivel táctico y a nivel físico. El juego es totalmente distinto, nuestra idea es defender arriba, con 50 metros por atrás. Nosotros seguimos nuestra idea de fútbol, trato de poner a todos mis jugadores en condiciones de rendir y estoy muy contento con la disponibilidad que me están dando", aseguró.



